منع مرور الشاحنات على منحدر الجباحية للحد من حوادث المرور بالبويرة

الإجراء مؤقت إلى غاية استكمال أشغال إصلاح الطريق

باشرت، نهار الأحد، مختلف المصالح المتدخلة عبر الطريق السيار شرق- غرب بالبويرة، لاسيما مصالح الدرك الوطني والجزائرية للطرق السيارة، تطبيق إجراء منع مرور الشاحنات عبر منحدر الجباحية وتحويل حركة سيرها نحو الطريق الوطني رقم 5، قصد الحد من حوادث المرور عبر منحدر الموت، كما يصفه البعض، وهو إجراء مؤقت إلى غاية استكمال أشغال إصلاح الطريق بالجباحية.

وتواجدت عناصر الدرك الوطني منذ منتصف ليلة السبت إلى الأحد وصباح أمس بنقطة واد الرخام عبر الطريق السيار، وهي النقطة التي يتم عبرها تحويل حركة الشاحنات ذات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 5، أين يتم تنظيم حركة السير وضمان انسيابية الطريق بالنسبة لمستعمليه، حيث يدخل الإجراء المؤقت بداية من 4 سبتمبر حسب توصيات اللجنة الولائية المقترحة له وكذا وفق ما جاء في القرار الولائي رقم 2623 الصادر في 1 سبتمبر الجاري، ويهدف إلى الحد من حوادث المرور التي بات يشهدها يوميا منحدر الجباحية الخطير، أين أكدت معاينة اللجنة الولائية بأن السبب الرئيسي في تلك الحوادث هي الشاحنات الثقيلة.

وأكدت المكلفة بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة، بأن مصالحها سطرت مخطط تأمين خاص عن طريق تسخير جميع إمكانياتها المادية والبشرية قصد تأمين وتنظيم حركة المرور وتحويل حركة المركبات ذات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 5 طيلة فترة أشغال إصلاح وترميم النقاط المتضررة من الطريق السيار بمقطع الجباحية، هذا الأخير الذي يعتبر من النقاط السوداء بولاية البويرة – كما قالت – ولا يزال يسجل حوادث مرور خطيرة، حيث تأتي العملية حسبها تنفيذا للقرار الولائي الصادر في الخصوص المتضمن التحويل المؤقت لحركة الشاحنات الثقيلة نحو الطريق الوطني رقم 5 من أجل إصلاح وترميم المقاطع المتضررة بمقطع الجباحية.

ورحب الكثير من السائقين الذين حاورتهم الشروق بنقطة واد الرخام التي يتم فيها تحويل الشاحنات، بالإجراء الذي يرونه فعال قصد الحد من حوادث المرور ومنع حدوثها بسبب تواجد الشاحنات، لاسيما المقطورة منها، فيما طالب سائقوا الشاحنات بضرورة ضمان السير بسلاسة عبر الطريق الوطني رقم 5 لاسيما بمدخل بلدية عمر محطة مع ضرورة إصلاح الطريق وترميمه، مع العلم بأن إجراء منع الشاحنات عن الطريق السيار بالمقطع المذكور هو إجراء مؤقت إلى غاية استكمال أشغال ترميم الطريق، لتعود الشاحنات بعدها إلى السير عبر منحدر الجباحية من جديد عبر المسلك والرواق المخصص لها.