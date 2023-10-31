من هي جماعة ناطوري كارتا اليهودية التي لا تعترف بإسرائيل؟

من هي جماعة ناطوري كارتا اليهودية التي تناهض الصهيونية ولا تعترف بالكيان الصهيوني وتسعى لئلا تقام دولة يهودية على حساب شعب آخر؟

وبسبب معارضتها للصهيونية، فإن هذه الجماعة تتعرض للملاحقات المستمرة والضرب والاعتقالات الليلية وتخريب ممتلكاتها، فمن هي هذه الجماعة التي لا تعترف بإسرائيل؟

كم عددهم؟

على الصعيد العالمي، يبلغ عدد طائفة ناطوري كارتا حوالي 5 آلاف، أي يشكّلون 0.03% من إجمالي السكان اليهود.

أين يقيمون؟

يقيم معظمهم في القدس، على الرغم من رفضهم الاعتراف بالكيان الغاصبوهناك أيضا مجتمعات في نيويورك ولندن، وفقا لموقع thejc.

الفكر والأيديولوجيا

يعتمد فكر ناطوري كارتا بشكل أساسي على الأدب الحاخامي الذي ينص على أن “اليهود طردوا من أرض إسرائيل بسبب خطاياهم”.

ما علاقتهم بالفلسطينيين؟

يحرق أعضاء الجماعة علم إسرائيل في احتفالات “الاستقلال” كل عام، ويرفعون علم فلسطين.

كما لا يترددون في لقاء قادة فلسطينيين وعالميين ممن لا يعترفون بإسرائيل، بما في ذلك قادة حركة حماس.

هل لديهم بطاقة إسرائيلية؟

لا يعترف أعضاء الجماعة بالبطاقة الإسرائيلية، ولا يسجلون مواليدهم في الدوائر الرسمية، ويرفضون المعونات الحكومية.

ما هو حلمهم؟

تحلم جماعة ناطوري كارتا بالعيش بدولة فلسطينية وإعادة كل الأرض للفلسطينيين.

ماهي عقيديتهم الدينية؟

تعتبر الحركة أن الله عاقب اليهود بإزالة دولتهم في العهد القديم، ويمكن للسيد المسيح فقط إعادة إنشاء دولة جديدة لهم.

لذلك فإن أي محاولة بشرية لإحياء دولة يهودية تعد معارضة لمشيئة الرب وهو ما سيزيد من معاناة اليهود.

ما هو رأيهم في ياسر عرفات؟

كانت المنظمة تعتبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيسا لجميع سكان أرض فلسطين، وقد شارك الحاخام موشيه هيرش في حكومة عرفات وزيرا للشؤون اليهودية، بحسب موقع الجزيرة.

ما هو يوم حدادهم؟

ترى هذه الجماعة في ذكرى تأسيس الكيان الإسرائيلي يوم حداد، ويصومون فيه ويتوجهون إلى الله بالدعوات لإزالة دولة الكيان الإسرائيلي.

كما يحرقون الأعلام الإسرائيلية ويرفعون العلم الفلسطيني، ولا يؤمنون بقرار حل الدولتين وإنما يؤمنون بضرورة إلغاء قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة عام 1947.

هل يدخلون المسجد الأقصى؟

تحرّم هذه الجماعة على نفسها الدخول إلى المسجد الأقصى، ولا يقتربون من حائط البراق، وفقا لتعاليم التوراة التي تنص على حظر ذلك، وفقا لموقع /fikercenter.