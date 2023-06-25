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رياضة

مهاجم شباب قسنطينة يوقع للنصر الكويتي

عمر سلامي
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مهاجم شباب قسنطينة يوقع للنصر الكويتي
ح.م
أسعد لقجع

وقع مهاجم شباب قسنطينة أيمن أسعد لقجع على عقد مدته سنة واحدة قابلة للتجديد، مع النصر الكويتي.

وأعلن نادي النصر الكويتي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تعاقده مع لقجع، بالإضافة إلى الليبي المعتصم اللافي.

وكتب النادي الكويتي: “قريبا بقميص العنابي..أيمن لقجع و المعتصم اللافي”.

وأكدت تقارير إعلامية بأن لقجع أجرى التجارب مع أحد الأندية الفرنسية التي تنشط في الأقسام السفلى، قبل أن يدخل نادي النصر الكويتي سباق الظفر بخدماته .

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