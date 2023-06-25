مهاجم شباب قسنطينة يوقع للنصر الكويتي

وقع مهاجم شباب قسنطينة أيمن أسعد لقجع على عقد مدته سنة واحدة قابلة للتجديد، مع النصر الكويتي.

وأعلن نادي النصر الكويتي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تعاقده مع لقجع، بالإضافة إلى الليبي المعتصم اللافي.

وكتب النادي الكويتي: “قريبا بقميص العنابي..أيمن لقجع و المعتصم اللافي”.

قريباً بقميص العنابي ✨

أيمن لقجع 🇩🇿

المعتصم اللافي 🇱🇾 pic.twitter.com/7DKwJg4ePT — نادي النصر الرياضي (@ClubAlnasr) June 24, 2023

وأكدت تقارير إعلامية بأن لقجع أجرى التجارب مع أحد الأندية الفرنسية التي تنشط في الأقسام السفلى، قبل أن يدخل نادي النصر الكويتي سباق الظفر بخدماته .