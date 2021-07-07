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رياضة

مهدي عبيد يمدد عقده مع النصر الإماراتي

الشروق الرياضي
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مهدي عبيد يمدد عقده مع النصر الإماراتي

أعلن نادي النصر الإماراتي، تمديد عقد الدولي الجزائري مهدي عبيد، حتى عام 2023، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي.

وكان مهدي عبيد قد انتقل إلى النصر الإماراتي في جانفي الماضي، قادما من نادي نانت الفرنسي، بصفقة انتقال قدرت بـ 1.5 مليون يورو.

وكان النصر الإماراتي في “الميركاتو” الشتوي، قد تعاقد مع اللاعب لمدة عام نصف، قبل أن يقرر تمديد العقد إلى غاية 2023، بعد تألق لاعب “الخضر” في المباريات التي خاضها مع ناديه.

وبتجديد عقده مع النصر السعودي، يكون مهدي عبيد، قد تمكن من ضمان اللعب بانتظام، للتواجد مع “الخضر” في تصفيات مونديال قطر، خاصة وأن اللعب بانتظام والبقاء في أجواء المنافسة الرسمية، يأتي في مقدمة شروط بلماضي للتواجد ضمن كتيبة محاربي الصحراء.

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