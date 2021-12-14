مهرجان الشريط المرسوم في دورته 13 يعود بشعار”طبعة الانبعاث”

بعد غياب عامين بسبب الجائحة:

عقدت صبيحة أمس، برياض الفتح بالجزائر العاصمة، ندوة صحفية خصصت للمهرجان الدولي للشريط المرسوم، حيث استعرض القائمون على هذه التظاهرة أمام الأسرة الإعلامية الخطوط العريضة لها، والمزمع تواصل فعالياتها، في الفترة الممتدة بين 22 ديسمبر إلى 26 من نفس الشهر، على أن تكون دولة تونس ضيفة شرف هذه الدورة، وكذا مشاركة عدة دول على غرار: فرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وبولوندا وساحل العاج.

دورة أختير لها شعار “طبعة الانبعاث”، بعد توقفها مند عامين نتيجة لجائحة كورونا، هذا ما عبر عنه محافظ المهرجان السيد سليم براهيمي خلال عرضه لمختلف نقاط هذا المهرجان، رفقة مدير الإدارة التمويل كمال بهلول، والسيد جودة كسومة. وللذكر فإن المهرجان سوف يعرف حضور المشاركين فعليا، على أن تكون مشاركة بعض المشاركين افتراضيا، نتيجة للظروف الصحية التي تمر بها بعض الدول على غرار اليابان.كما كانت هذه الندوة كذلك، مساحة لعرض فيديوهات قصيرة للعديد من المشاركين زمن مختلف الدول، والحديث باختصار عن نوعية أعمالهم خلال هذا المهرجان.

أما عن الإجراءات الوقائية من أجل الدخول للمهرجان من طرف الزائرين، في الظروف الصحية الحالية، فقد أكد القائمون على هذه التظاهرة، أنه اتخذت كل التدابير الصحية المعروفة، من أجل إنجاح هذا الحدث، الذي يعود لنا بعد توقفه لمدة سنتين، حيث يغلق الفضاء حينما يصل العدد المحدد من الزائرين ويفتح في فترات متقطعة من اجل الدخول. هذا وقد حدد مبلغ الدخول 500دج لليوم الواحد، في المقابل تكون كل النشاطات داخل الفضاء مجانية.

وللذكر فإن المهرجان في دورته 13 قد وقع اتفاقية مع المدرسة العليا للفنون الجميلة في الجزائر، لصالح الطلبة في مجال التكوين والإنتاج الثقافي، وهذا من أجل انجاز جدارية شريط مرسوم لتجسيد الجهود التي قدمت من أجل محاربة الجائحة، وكذا العديد من النقاط سوف يكتشفها الجمهور خلال أيام المهرجان، كما خصص القائمون على المهرجان، مساحة زمنية كبيرة للعديد من المحاضرات من أجل إثراء أيام هذه التظاهرة، وكذا بعض المسابقات يوميا لخلق جوا من التنافس خلال هذه الأيام.