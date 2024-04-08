مهزلة تحكيمية تؤهل نهضة بركان لنصف نهائي كأس “الكاف”

اتحاد العاصمة مطالب بتوخي الحذر في اللقاء القادم

في مهزلة تحكيمية، تمكن نادي نهضة بركان المغربي من خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الكاف، وذلك في الدقيقة 105 من عمر مواجهة ضيفه أبوسليم الليبي، وذلك بتسجيل هدف الانتصار بنتيجة 3-2.

وكان نادي أبوسليم الليبي متأهلا إلى غاية الدقيقة 105 من المباراة غير أن الحكم المصري محمد معروف الذي أدار المباراة كان له رأي آخر، حيث أضاف ربع ساعة مكنت النادي المغربي من تسجيل هدف التأهل أمام غضب لاعبي أبو سليم الليبي. وفجر هدف بركان الثالث، غضب لاعبي أبو سليم، لتبدأ أحداث العنف ضد الحكم المصري، الذي اضطر إلى طرد حسام العباني.

وحاول لاعبو أبو سليم الاعتداء على الحكم، وهو في طريقه لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، بحسب مصادر موقع “كووورة” الشهير الذي أكد أن حكم المباراة يستعد لتقديم تقرير صادم ضد لاعبي وجهاز أبو سليم بعد محاولات الاعتداء عليه داخل الملعب.

وعلّق فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم، على الهزيمة من نهضة بركان المغربي والخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر الصفحة الرسمية لناديه قائلا: “قدر الله وما شاء فعل، فعلنا كل ما بوسعنا لإسعادكم واجتهدنا طوال (115 دقيقة) ولكن لأفريقيا وللحكم المصري رأي آخر”. وأضاف: “ضربة مرمى نتفاجأ بإعطائها ركنية ومن ثم إضافة 15 دقيقة”. وأتم المدير التنفيذي للنادي الليبي: “حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم”.

وسيواجه نهضة بركان المغربي، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، اتحاد العاصمة المتوج بالكأس الموسم الماضي تحت قيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، وهو مطالب بالتحرك سريعا ومراسلة الكاف من أجل تعيين طاقم تحكيم في المستوى على الأقل لحماية النادي من الكولسة التي أصبحت منتشرة بشكل ملفت للانتباه في مختلف المنافسات الإفريقية… وعلى الأقل تعيين حكم مونديالي أو متواجد في قائمة الحكام المرشحين لإدارة مونديال 2026 على غرار الكونغولي جون جاك اندالا، الليبي معتز الشلماني، السوداني محمود اسماعيل، السنغالي عيسى سي، الغابوني اتشو بيير، الجنوب افريقي توم ابنجيل، الصومالي عمر ارتان، التشادي الحاج محمد الو، الموريتاني دحان بيده.