مواد البناء: الجزائر تسعى لولوج الأسواق الإفريقية

المنتوج الجزائري من مواد البناء يحترم المعايير الدولية وقادر على دخول الأسواق الإفريقية والمنافسة، هذا ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي في ندوة صحفية.

الوزير قال أمام الصحفيين أن “المنتوج الجزائري أصبح عالميا و يحترم مختلف القواعد و المعايير الدولية من حيث الجودة، ونحن نشجع المنتجين المحليين (لمواد البناء) على التصدير، و الذهاب إلى إفريقيا، بعد أن أصبح المنتوج الوطني يغطي حاجيات الاستهلاك الداخلي”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء.

طارق بلعربي قال أيضا أن المنتوج الجزائري في مجال مواد البناء بلغ نسبة إدماج تقرب المائة بالمائة، فحسب الوزير نسبة الإدماج تبلغ اليوم 80 و90 بالمائة.

المتحدث شجع المنتجين على زيادة الإستثمارات في هذا المجال وخلق شبكة مناولة وطنية لبلوغ نسبة إدماج 100 بالمائة. الوزير قال أيضا أنه في مجال بناء السكنات “تم بلوغ نسبة 100 بالمائة في الاعتماد على المواد المنتجة محليا من المؤسسة إلى مواد البناء”.

سكنات مثل التي تشرف عليها وكالة عدل و التي “يتم انجازها حاليا من طرف مؤسسات و مكاتب دراسات جزائرية” إضافة إلى ملاعب كرة القدم التي تم استلامها مؤخرا، والتي قال عنها الوزير، أنها أشرفت عليها مكاتب دراسات جزائرية و يد عاملة جزائرية أيضا.

أما فيما يخص السوق الأوربية وتصدير مواد البناء الجزائرية إليها، الوزير قال أن “هناك حاليا منتجون محليون يصدرون منتجاتهم نحو أوروبا و هي منتجات تحترم مختلف المعايير و هدفنا حاليا هو ولوج إفريقيا و اخذ حصة كبيرة من السوق الإفريقية”.

أما فيما يخص الطبعة 25 للصالون الدولي للبناء، مواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك 2023″، الوزير قال أن هذه الطبعة تعرف مشاركة أكثر من 900 عارض، مشيرا إلى عودة الشريك الصيني بعد غياب في الطبعات السابقة بسبب تداعيات كوفيد. و

كان الوزير قد افتتح صبيحة اليوم الأحد 7 ماي، على الافتتاح الرسمي لهذه الطبعة رفقة كل من وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، وزير الري، طه دربال، بحضور والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي.

وسيمتد هذا الصالون من 7 إلى 11 ماي بمشاركة 350 مؤسسة أجنبية من عشرين دولة.