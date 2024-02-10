موتسيبي: نسخة كوت ديفوار الأفضل.. و2 مليار شخص شاهدوا البطولة

رئيس الكاف يُثير الجدل بشأن موعد "كان" 2025

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أن النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار هي الأفضل في التاريخ، مشددا على أن أكثر من ملياري شخص حول العالم شاهدوا البطولة.

والتقى رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، الجمعة، رؤساء الاتحادات الأعضاء قبل نهائي كأس الأمم، وتحدث قائلا: “هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ كأس أمم أفريقيا، ومستوى المنتخبات الكبيرة لم يتراجع”.

وأضاف: “لقد شاهد ما يقرب من ملياري شخص حول العالم بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ويجب أن نكون فخورين كأفارقة وستكون النسخة القادمة أفضل، نجاح أفريقيا يعتمد على عمل أفريقيا معًا، والتجارة معًا، وفي كرة القدم تتنافس البلدان وتلعب معًا”.

وكشف رئيس الكاف أن كل اتحاد وطني لكرة القدم سيتلقى مبلغ 400 ألف دولار سنوياً من أجل تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية في أفريقيا.

جدير بالذكر، أن منتخب كوت ديفوار سيواجه نظيره النيجيري أمسية اليوم، في المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

من جهة أخرى، رفض رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، تأكيد موعد محدد لإقامة كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة تنظيمها في المغرب.

تُقام البطولة القارية عادةً كل عامين، لكن هذه النسخة تأخرت ستة أشهر بسبب مخاوف من تعارضها مع موسم الأمطار في كوت ديفوار.

وقال الجنوب أفريقي موتسيبي خلال مؤتمر صحفي في أبيدجان، حيث تختتم النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا بمواجهة كوت ديفوار البلد المضُيف ونيجيريا في المباراة النهائية اليوم الأحد على ملعب الحسن واتارا: “التركيز بالنسبة لنا جميعًا الآن هو كوت ديفوار”.

ويُطرح تنظيم النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا في المغرب العام المقبل مُشكلاتٍ مُتعددة، أهمها ضيق الوقت المتاح لتنظيم مسابقات تأهيلية، وذلك لما تم اعتماده من تواريخ للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في جوان الماضي، والتي تُقام في نفس الفترة المُقترحة لإقامة البطولة القارية.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم هذا الأسبوع بيانًا قال فيه إن البطولة القارية ستقام في “صيف 2025”. في حين إن تنظيمها في جوان سيتعارض مع كأس العالم للأندية الموسّعة التي ينظمها “فيفا”، التي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك، قد يكون من المستحيل التأجيل حتّى عام 2026 الذي سيشهد أول مونديال يشارك فيه 48 منتخبًا في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وتحدث موتسيبي، رئيس الكاف، حول إمكانية إقامة كأس أمم أفريقيا في 2025، قائلًا: “نُدرك وجود العديد من الأحداث التنافسية في نفس الوقت، لكننا على ثقة من إمكانية إقامة البطولة في موعدها المُحدد”.

وأضاف: “نُدرك أهمية استيعاب الأحداث الرياضية المُنافسة، ونؤمن بأن كأس الأمم الأفريقية العام المقبل ستحقق نجاحًا هائلًا، سنصدر المزيد من البيانات حول البطولة في الوقت المناسب”.