موتسيبي يعترف بِالخطأ الجسيم لِهيئته وهذا ما قاله للجزائريين

تطرّق رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي، الجمعة، إلى الجزائر. في مؤتمر صحفي نشّطه بِمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وجاءت هذه المحطّة الإعلامية عشية اختتام فعّاليات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وقال باتريس موتسيبي: “أدّت الجزائر عملا جيّدا في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين عام 2023 (الشان)، وكانت أفضل نسخة على الإطلاق في تاريخ هذه المنافسة. أودّ من مسؤولي الكرة في هذا البلد أن يُقدّموا عرضا مرّة أخرى. لكن لِتنظيم كأس أمم إفريقيا (الكان)”.

وأضاف الرّجل الأوّل في “الكاف”: “أعتقد أن الجزائر يجب أن تُحظى بِالاحترام”، وأشار إلى جودة المنشآت الرياضية ذات الصّيت العالمي التي شيّدتها بلادنا، على غرار ملاعب “ميلود هدفي” بِوهران، و”نيلسون مانديلا” بِبراقي، و”علي لبوانت” بِالدويرة، و”حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو.

ويكون موتسيبي قد اعترف ضمنيا بِخطأ جسيم اقترفته هيئته، فحواه الحيلولة دون تنظيم الجزائر لـ “كان” 2025 أو 2027، بعد أن وقع الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم ضحية لِبيدق نظام محمد السّادس المغربي فوزي لقجع.