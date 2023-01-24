موريتانيا في ربع النهائي

حجز المنتخب المحلّي الموريتاني مساء الثلاثاء، تذكرة التأهّل إلى الدور ربع النهائي من عمر بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وفازت موريتانيا بِنتيجة (1-0) على المُنافس المالي، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ “شان” الجزائر 2023.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة محمد عادل حسين من مصر، بِمُساعدة زميلَين له من الجزائر وهما أكرم عباس زرهوني وسيد علي إبراهيم الحملاوي.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين للمنتخب المحلّي الموريتاني المدافع إبراهيما ممادو سي، في الدقيقة الـ 53.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الرّابع بِصفة نهائية كالتّالي:

1- موريتانيا 4ن

2- أنغولا 2ن

3- مالي 1ن

وهكذا تأهّل المنتخب المحلّي الموريتاني إلى ربع نهائي “شان” 2023. نظير إقصاء فريقَي أنغولا ومالي.

وإذا كانت موريتانيا قد بلغت الدور الثاني لِأوّل مرّة بعد ثلاث مشاركات (بِاحتساب نسخة الجزائر)، فإن المنتخب المحلّي المالي نشّط نهائي الطبعة الماضية عام 2021 بِالكاميرون، وخاضت أنغولا نهائي استحقاق 2011 بِالسودان.