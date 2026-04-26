موسم السياحة الصحراوية يسجل 470 ألف زائر وآفاق توسع في البنية الفندقية

سجل موسم السياحة الصحراوية 2025-2026 الممتد من أكتوبر 2025 إلى غاية أفريل 2026 ما يقارب 470 ألف سائح، بينهم نحو 47 ألف سائح أجنبي، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا ولايات الجنوب خلال سنة 2025 نحو 750 ألف سائح، من بينهم قرابة 65 ألف أجنبي، في مؤشرات تعكس حركية متصاعدة يشهدها القطاع.

وجاء عرض هذه الحصيلة خلال ترؤس وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، لقاءً تقييميًا خُصص لاستعراض نتائج الموسم وتقييم المؤشرات المسجلة، بحضور مديري القطاع بمختلف ولايات الجنوب، حيث أكدت أن هذه الديناميكية تعود إلى تحسن مناخ الاستثمار بفضل التحفيزات التي وفرتها الدولة، مجددة التزام قطاعها بمرافقة المستثمرين.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تضم الحظيرة الفندقية بولايات الجنوب 258 مؤسسة بطاقة استيعاب تُقدر بـ 20 ألف سرير، مع دخول عدة منشآت جديدة حيز الخدمة خلال سنة 2025، إلى جانب توقع استلام 21 مشروعًا فندقيًا خلال 2026، فيما تتواصل أشغال إنجاز 27 مشروعًا آخر بنسبة تقدم تفوق 80 بالمائة.

وفي إطار تعزيز العرض السياحي، تم إدماج عدد من المشاريع السياحية المسترجعة ضمن الأملاك المصادرة في حظيرة مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، لاسيما في ولايتي أدرار وورقلة، إلى جانب مشروع قرية سياحية للديوان الوطني للسياحة بتيميمون، المرتقب استلامها خلال 2026.

أما في مجال الصناعة التقليدية، فقد تم تسجيل 12 مشروعًا استثماريًا عبر ثماني ولايات ضمن قانون المالية 2026، موجهة لإنجاز دور ومراكز وأروقة للحرف بعدد من ولايات الجنوب.

وشهد اللقاء حضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، حيث تم الإشراف على توقيع اتفاقية شراكة بين مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية ومتعامل الهاتف النقال “موبيليس”، بهدف تعزيز الأداء الرقمي داخل المؤسسات الفندقية التابعة للمجمع.

كما تم خلال المناسبة تسليم أولى الشهادات لفائدة عدد من المرشدين السياحيين المعتمدين من مختلف ولايات الوطن، في خطوة تهدف إلى تأطير النشاط مهنياً وتحسين جودة الخدمات السياحية.