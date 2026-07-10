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رياضة
حدد أسباب تعثر "الخضر" في المونديال

موسى صايب يقترح حلاً جديداً لمستقبل المنتخب الوطني

ع. ع
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موسى صايب يقترح حلاً جديداً لمستقبل المنتخب الوطني

عبّر الدولي الجزائري السابق موسى صايب عن رؤيته لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، عقب الإقصاء أمام سويسرا في الدور السادس عشر، مؤكداً أن المردود العام للمنتخب لم يكن في مستوى التطلعات.

وأوضح صايب أن “الخضر” لم ينجحوا في فرض ضغطهم على المنافسين أو تهديدهم بالشكل المطلوب خلال البطولة، مشيراً إلى أن الجانب الدفاعي كان من أكبر نقاط الضعف، بعدما تلقى المنتخب 9 أهداف خلال 4 مباريات، وهو رقم لا يسمح، بحسب رأيه، بتحقيق مشوار طويل في منافسة بحجم كأس العالم.

كما أبدى قائد المنتخب السابق تحفظه على كثرة التغييرات في التشكيلة الأساسية، معتبراً أن عدم الاستقرار حال دون الوصول إلى تشكيلة مثالية، رغم مرور أكثر من عامين على عمل الطاقم الفني.وفي حديثه عن المرحلة القادمة، أشاد موسى صايب بما قدمه رياض محرز مع المنتخب، لكنه أكد أن كرة القدم تتطلب التجديد، وأن المنتخب مقبل على مرحلة انتقالية يجب خلالها منح الفرصة لجيل جديد من اللاعبين.

واقترح صايب تغييراً على مستوى قيادة العارضة الفنية، داعياً إلى منح الثقة لمدرب جزائري، يكون مرفوقاً بفريق عمل يضم كفاءات وطنية، من أجل بناء مشروع واضح وإعادة الاستقرار للمنتخب الوطني خلال السنوات المقبلة.

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