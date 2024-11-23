العاصمة: مولوجي ترافق الفرق المختصة في حملة لإيواء الأشخاص بدون مأوى

جانب من الخرجة الليلية اللتي شاركت فيها صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للتكفل بالأشخاص بدون مأوى في شوارع العاصمة

شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أمس الجمعة، في خرجة ليلية مع الفرق المختصة للتكفل بالأشخاص بدون مأوى في شوارع العاصمة، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لمساعدة هذه الفئة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وشملت الحملة إيواء الحالات التي تم العثور عليها خلال الجولة في مراكز الإيواء، مثل مركز دالي إبراهيم وديار الرحمة ببئر خادم، حيث يتم توفير خدمات الإيواء والرعاية الصحية والنفسية اللازمة.

وأسدت الوزيرة تعليمات مباشرة للمدراء الولائيين بتكثيف الخرجات الليلية على المستوى الوطني، وتجنيد كل الخلايا الجوارية للتضامن لضمان نجاح هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس التزام الدولة برعاية الفئات الهشة.