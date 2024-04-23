مولودية الجزائر تبلغ نهائي كأس الجمهورية

تأهّل فريق مولودية الجزائر في ساعة متأخّرة من سهرة الثلاثاء، لِنهائي كأس الجمهورية لِكرة القدم.

وفازت المولودية بِنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي على شباب قسنطينة، في مباراة بِرسم الدور نصف النّهائي.

وكان الوقت الأصلي للمقابلة قد انتهى بِنتيجة التعادل هدف لِمثله.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة، بِمُدرّجات شاغرة. تحت إدارة حكم السّاحة الدولي لحلو بن ابراهم.

وبادر فريق السّنافر” إلى التسجيل في الدقيقة الـ 19، بِواسطة المدافع الدولي محمد الأمين مدني. وأمضى ثنائية مولودية الجزائر كلّ من: متوسّط الميدان الإيفواري محمد زوغرانا في الدقيقة الـ 78، والمدافع أيوب عبدلاوي في الدقيقة الـ 115.

وسبق لـ “العميد” تنشيط نهائي الكأس في 9 مناسبات، وتذوّق حلاوة التتويج 8 مرّات. بينما لم يستطع شباب قسنطينة تحقيق الإنجاز بِبلوغ النّهائي، وكانت محطّة المربّع الذّهبي أفضل نتيجة له في خمس نسخ.

وتُجرى المباراة الأُخرى عن نصف النّهائي، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي سهرة هذا الأربعاء، بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

وما زال اتحاد الكرة الجزائري لم يضبط بعد تاريخ وتوقيت وملعب مباراة اللّقاء النّهائي.