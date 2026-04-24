مونديال 2026.. “فيفا” تسقط مقترح ترامب وإيطاليا ترفض الدخول من “الباب الخلفي”

رفضت إيطاليا رفضا قاطعا أي مشاركة لها في المونديال، لا تأتي عبر التأهل الرياضي المباشر، على أرضية الميدان.

وشدّد وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي على أن فكرة إعادة منتخب إيطاليا إلى البطولة “غير ممكنة وغير مناسبة”.

وأكد أن المعايير الرياضية وحدها يجب أن تحدد هوية المنتخبات المشاركة، دون اللجوء إلى قرارات استثنائية.

ووصف رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية فكرة التعويض أو الاستدعاء بأنها “مخجلة وغير مقبولة”، لما تحمله من انتقاص لمبدأ الاستحقاق الرياضي.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن سيناريوهات محتملة لإعادة توزيع المقاعد في كأس العالم 2026، خاصة في حال انسحاب منتخب إيران لكرة القدم بسبب توترات سياسية ودبلوماسية.

من جهة أخرى، أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض مقترحا مثيرا للجدل قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي باستبدال منتخب إيران لكرة القدم بمنتخب إيطاليا في مونديال 2026.

وبحسب صحيفة “إل باييس” الإسبانية نقلا عن مصادر داخل الفيفا، فإن الفكرة “غير قابلة للتطبيق” من الناحية التنظيمية والقانونية، حيث تنص اللوائح على أن أي مقعد شاغر، في حال غياب منتخب من قارة آسيا، يجب أن يمنح لمنتخب آخر من نفس القارة، وليس لمنتخب أوروبي مثل إيطاليا.

كما شدّد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو على ثقته في مشاركة إيران بشكل طبيعي في البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 جوان و19 جويلية 2026، مؤكدا أن مبدأ التأهل يجب أن يبقى قائما على النتائج داخل الملعب.