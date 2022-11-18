“ميتا” تتخذ اجراءات تأديبية في حق 20 موظفا لهذا السبب

اتخذت شركة “ميتا” اجراءات تأديبية أو فصل في حق أكثر من عشرين موظفا ومتعاقدا خلال العام الماضي لاختراق حسابات مستخدمين، وأيضا على خلفية ما تردد بشأن تلقي رشاوي في بعض الأحيان.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكي”، عن مصادر مطلعة أن بعض الذين فُصِلوا من العمل كانوا متعاقدين عملوا كحراس أمن في مرافق ميتا ومُنِحوا إمكانية الوصول إلى برنامج فيسبوك الخاص بالموظفين وذلك لمساعدة المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في حساباتهم.

وكان هناك آلية داخلية موجودة منذ سنوات في فيسبوك والهدف منها أن يساعد الموظفون المستخدمين الذين يعرفونهم والذين نسوا كلمات المرور أو الذين استولى المتسللون على حساباتهم.

وأشارت المصادر والوثائق التي اطلعت عليها وول ستريت جورنال إلى أن بعض العمال قبلوا آلاف الدولارات رشى من قراصنة خارجيين للوصول إلى حسابات المستخدمين، من خلال هذه الآلية الداخلية.

وأتت الإجراءات التأديبية بحق هؤلاء الموظفين كجزء من تحقيق داخلي مطول بقيادة المديرين التنفيذيين في ميتا.

وضمن الإطار، قال آندي ستون المتحدث باسم ميتا إن “الأفراد الذين يبيعون خدمات احتيالية يستهدفون دائما المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك منصتنا”.

وأضاف أن الشركة “ستستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتورطين في هذه الأنواع من المخططات”.

وقالت شركة “ألايد يونيفرسال”، المتعاقد الأمني لشركة ميتا، إنها “تأخذ على محمل الجد جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات معايير السلوك لدينا”، حسب وول ستريت جورنال.

بعد “تويتر” و”ميتا”.. “أمازون” تستعدّ لتسريح 10 آلاف موظف

نقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الإثنين، أن شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية، تخطط لتسريح نحو 10 آلاف موظف، ابتداء من هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن خطة تقليص الوظائف الجديدة في أمازون ستركز على وحدة الأجهزة، التي تضم المساعد الصوتي أليكسا. بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة، والموارد البشرية.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك، إلغاء أكثر من 11 ألف وظيفة. وهو ما يمثل 13 بالمئة من قوتها العاملة.

كما قام إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، بتسريح ما يقارب نصف العاملين في الشركة، التي استحوذ عليها في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وسرّحت مايكروسوفت أيضا، ما يزيد عن ألف موظف هذه السنة. وهو نفس الأمر بالنسبة لسناب، التي سرّحت في 2022، ما يقارب خمس (20 بالمئة) موظفيها.

بيزوس “الأغنى في العالم” يفكّر في التبرّع بالجزء الأكبر من ثروته

يفكر رائد الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، في التبرّع بالجزء الأكبر من ثروته، التي تصل إلى نحو 124 مليار دولار.

وقد صرّح مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية “أمازون” بذلك، في مقابلة تلفزيونية. حيث ذكر أنه سيخصّص تبرعاته لمكافحة التغير المناخي وللأشخاص الذين يعملون لتوحيد البشرية، على حدّ تعبيره.

فبعد إجابته على سؤال لشبكة “سي إن إن” حول ما إذا كان قادرا على التبرّع بثروته، بالقول:”نعم، سأفعل ذلك”. أوضح الميلياردير إنه يخطّط بالفعل لتكريس الجزء الأكبر من هذه الـ124 مليار، لمكافحة تغير المناخ”.

كما تحدث بيزوس عن “دعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة”.