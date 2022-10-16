-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

ميدفيديف ردا على ماكرون: هل نسيت أنهار الدم في الجزائر وافريقيا؟

الشروق أونلاين
  • 515
  • 0
ميدفيديف ردا على ماكرون: هل نسيت أنهار الدم في الجزائر وافريقيا؟
أرشيف
دميتري مدفيديف

رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على بيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الدور المدمر لروسيا في القوقاز بأن هذا يمليه الماضي الاستعماري الفرنسي المثير للاشمئزاز.

وكتب مدفيديف على صفحته في فكونتاكتي السبت أن: “الأسلوب المفضل لدى الساسة الأوروبيين يتمثل في تبرئة ساحة المجرم، ومعاقبة المظلوم. لا توجد طريقة أخرى لشرح البيان الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”. مذكرا بأن الزعيم الفرنسي اتهم روسيا بتصعيد الوضع على الحدود الأرمينية ــــ الأذربيجانية من أجل زعزعة الاستقرار في منطقة القوقاز وخارجها.

وأشار مدفيديف إلى أن “البيان عدا عن كونه غير صحيح فهو وقح”. وتابع القول إن بيان الرئيس الفرنسي مفهوم “لأنه نابع من الإدراك الأطلسي المشوه والمنافق.”

وكتب مدفيديف “في الواقع ماكرون وجه الاتهام لروسيا، وبذلك أراد أن يبرئ نفسه”. وفقا لمدفيديف الرئيس الفرنسي أراد أن يلبس رداء الحكمة والنُبل. ولكن علينا أولا أن نتذكر ما الذي فعلته فرنسا في نهاية الستينيات في مستعمراتها السابقة كم من أنهار الدم سالت في مالي، ورواندا، والكونغو، والجزائر. ماكرون نفسه طلب ذات مرة من الأفارقة الصفح عن جرائم الإبادة الجماعية للتوتسي بتواطؤ من فرنسا المتحضرة. والرؤوس المقطوعة، والقرى المدمرة بالكامل، والآبار المليئة بالجثث، وسياسة “فرق تسد” التي استخدمتها فرنسا في البلدان التابعة الفقيرة، هذا سيبقى للأبد وصمة في ضمير الفرنسيين”.

وختم مدفيديف “ماضي فرنسا استعماري مثير للاشمئزاز. أما بالنسبة للحاضر فهو واضح في تأييد أميركا”.

وتم نشر المداخلة بلغتين الروسية مع ترجمة للفرنسية. وفي نهاية الجزء الروسي من النص، كتب مدفيديف بلغة ماكرون: “إنه لأمر مخز، سيدي الرئيس!”

المصدر: وكالة تاس الروسية

مقالات ذات صلة
سبتة ومليلية تحت الاحتلال.. رسالة مغربية جديدة تثير غضب مدريد

سبتة ومليلية تحت الاحتلال.. رسالة مغربية جديدة تثير غضب مدريد

المصالحة الفلسطينية: هكذا علق غويتيريش على “إعلان الجزائر”

المصالحة الفلسطينية: هكذا علق غويتيريش على “إعلان الجزائر”

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على توقيع “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على توقيع “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية

رئيس كينيا: حريتنا لن تكتمل إلا بحرية الشعب الصحراوي

رئيس كينيا: حريتنا لن تكتمل إلا بحرية الشعب الصحراوي

40 قتيلا في انفجار بمنجم شمالي تركيا

40 قتيلا في انفجار بمنجم شمالي تركيا

المصالحة الفلسطينية: هكذا علق الاتحاد الأوروبي على “إعلان الجزائر”  

المصالحة الفلسطينية: هكذا علق الاتحاد الأوروبي على “إعلان الجزائر”  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد