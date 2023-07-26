ميركاتو.. بلال براهيمي في طريقه إلى البطولة الإسبانية

أكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن بلال براهيمي لديه عدد من الاهتمامات الخارجية في هذا الميركاتو الصيفي، على غرار اهتمام من نادي إشبيلية الإسباني، لكن دون تقديم عرض ملموس لحد اللحظة.

وأكد المصدر نفسه أن إدارة نادي إشبيلية جست نبض مسؤولي فريق نيس الفرنسي حول وضعية بلال براهيمي، مع إمكانية تقديم عرض رسمي لضمه في الأيام المقبلة، الذي لن يقل عن 4 ملايين يورو، في وقت يطالب مسؤولو النادي الفرنسي بمبلغ قيمته 6 ملايين يورو للتخلي عن خدمات اللاعب الجزائري الشاب. ويملك بلال براهيمي كذلك عرضاً من نادي ستراسبورغ الفرنسي، وأيضاً اهتمامات من أندية إنكليزية وإيطالية، في وقت لا تُمانع إدارة نادي نيس في التخلي عن خدمات صاحب الـ23 سنة، نظراً للمنافسة القوية على منصبه من قبل لاعبين شباب، على غرار مواطنه بدر الدين بوعناني.

شباب بلوزداد يتعاقد مع مامادو ساماكي

تعاقد نادي شباب بلوزداد، مع اللاعب الدولي المالي ومتوسط ميدان نادي البنزرتي التونسي مامادو ساماكي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأعلنت إدارة النادي البنزرتي، عبر صفحتها الرسمية الفايسبوك، عن الصفقة ببيان رسمي، جاء على النحو التالي: ”بعد الاتفاق الحاصل بين هيئة النادي الرياضي البنزرتي وهيئة شباب بلوزداد الجزائري..”. وأضافت إدارة النادي التونسي في بيانها، أن مدة عقد اللاعب المالي مامادو ساماكي مع نادي شباب بلوزداد ستدوم لـ3 سنوات. وختمت إدارة النادي البنزرتي بيانها، بالشكر للاعب المالي على كل ما قدمه للنادي البنزرتي.

دغموم يطلب من المصري إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

طلب عبد الرحيم دغموم، لاعب المصري، من إدارة ناديه إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وبحسب مصادر صحفية، فإن اللاعب الجزائري يرغب في إجراء جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا وتواصل مع كامل أبو علي رئيس المصري ليطلب منه ذلك. وأبلغ كامل أبو علي اللاعب أنه في حالة إتمام استخراج تأشيرة دخول ألمانيا سيوافق له على السفر إلى الخارج لإجراء الجراحة.

وكان من المفترض أن يخضع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي في أحد مستشفيات القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعرض دغموم للإصابة في نهائي كأس الرابطة المصرية ضد سيراميكا كليوباترا والذي خسره الفريق البورسعيدي برباعية مقابل هدف.وانضم عبد الرحيم دغموم البالغ من العمر 24 عاما لصفوف المصري بداية الموسم الماضي قادما من وفاق سطيف الجزائري. ولعب مع المصري 25 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع هدف علما أن النادي المصري لعب الأربعاء آخر مباراة له في الموسم ضد الأهلي.

تطبيق تقنيات جديدة في البطولة العربية خاصة بالتحكيم

ستشهد بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تنطلق اليوم وحتى 12 من شهر أوت، ظهور تقنيات جديدة، من أجل تحسين الأداء التحكيم يحيث كشفت اللجنة المنظمة للبطولة العربية عن ظهور تقنيات جديدة سيتم تطبيقها خلال مباريات المسابقة العربية، مثلما أكده عبد الله الجنيبي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس الملك سلمان للأندية العربية، أنه سيتم تطبيق التسلل الآلي وتقنية الفيديو وتقنية خط المرمى “عين الصقر” في البطولة العربية، يُذكر أنه سيتم بث مباريات البطولة العربية عبر شبكة قنوات “SSC” الرياضية السعودية، حيث نشر الحساب الرسمي للقنوات السعودية عبر موقع “تويتر”، بأن المباريات تُبث بشكل حصري عبر باقة الرياضة من تطبيق “شاهد” وجهاز “GOBX”.

فيغولي جاهز للموسم الجديد

أكد الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عن جاهزيته للتألق مع فريقه فاتح قرا جمروك التركي، تحسبا للموسم الجديد 2023.2024. وصرح فيغولي لموقع “بيين سبورتس” الناطق باللغة التركية:”نحضر في منشأة رياضية جيدة تحسبا للموسم الجديد، وسأعمل رفقة رفاقي لإنجاح عمل المدرب”. وأضاف فيغولي:”الفرق بين المدرب فاتح تيريم في غالاتاساراي وبيرلو في فاتح قرا جمروك كبير، ولا توجد بينهما نقاط تشابه، ومع فاتح تيريم قضيت وقتا طويلا وحققت عدة نجاحات”. وأضاف لاعب الخضر: ”الموسم الماضي عملت تحت إشراف بيرلو، ولم أكن محظوظ جدا، لأنني لم أشارك كثيرا في المباريات، لذا الفرق بين المدربين كبير جدا”. وختم سفيان فيغولي حديثه: ”إذا تمكنا من الحفاظ على تعداد هذا الفريق لأكثر من موسم، يمكننا التتويج بالألقاب”.