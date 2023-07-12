ميركاتو.. منصف بقرار ينضم رسمياً إلى نادٍ أمريكي

أعلن نادي نيويورك سيتي المنتمي إلى الدوري الأميركي لكرة القدم،ضمه المهاجم الجزائري الشاب، منصف بقرار، بعقد لمدة 3 سنوات مع خيار التجديد لعام إضافي، قادماً من فريق كي أسترا الكرواتي.

ونشر نيويورك سيتي، بياناً رسمياً على موقعه الإلكتروني أكد فيه أن منصف بقرار (22 عاماً) وقع على عقدٍ حتى 2026، مع خيار التجديد لعام 2027، ليكون بذلك أول لاعب من مواليد الجزائر يخوض تجربة في الدوري الأميركي لكرة القدم.ونشر موقع النادي الأميركي تصريحات منصف بقرار وقال فيها: “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي نيويورك سيتي، إنه فريق يلعب كرة قدم هجومية تناسب أسلوب لعبي، أتطلع إلى اللعب في هذه المدينة العظيمة، وآمل أن أساهم في الملعب وأساعد زملائي على تحقيق الألقاب”.

النجم الساحلي يستعد لغلق ملف يوسف العوافي

تحوّل رئيس النجم الرياضي الساحلي، عثمان جنيّح، إلى الجامعة التونسية لكرة القدم، أين قام بإيداع الاتّفاقيات المبرمة مع اللاعبين المحليين حتّى يتفادى الفريق عقوبة حجب الإجازات الأفريقية قبل مشاركته في دوري أبطال أفريقيا. ومن جهة أخرى، أكّدت مصادر مطّلعة أنّ إدارة الفريق، انطلقت في إجراءات تحويل مبلغ 550 ألف دينار(أكثر من ملياري سنتيم) للاعب الجزائري يوسف العوافي قبل طلب جلسة استعجالية في “التاس” لرفع عقوبة المنع من الانتداب.

الزمالك يفاوض الرجاء للتعاقد مع يسري بوزوق

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الأربعاء، عن دخول إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع نظيرتها في الرجاء للتعاقد مع اللاعب الجزائري يسري بوزوق. وبحسب ماكشفه موقع “القاهرة24“، فإن رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور، تفاوض مع إدارة الرجاء للتعاقد مع لاعب بارادو السابق بوزوق، خلال الميركاتو الصيفي. وأوضح المصدر، أن مرتضى منصور استفسر على الجانب المادي مقابل تسريح اللاعب الجزائري، والمرتبط بعقد مدته موسمين مع الرجاء.

معيذر القطري يستقدم نسيم بن عيسى

أعلن نادي معيذر، تعاقده رسميا، مع اللاعب الجزائري نسيم بن عيسى، قادما من شاتورو الفرنسي، بعقد يمتد لـ5 مواسم، وسبق لخريج أكاديمية ليون، أن مثل المنتخب الجزائري الأولمبي، في تصفيات كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عاما، التي فشل فيها الخضر في بلوغ نهائيات الكان على يد غانا، في الدور الأخير من التصفيات. وتحاول إدارة نادي معيذر حسم ملف اللاعبين الجدد، قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، خاصة أنه قام بالاستغناء عن محترفيه، الذين صعد معهم لدوري النجوم، ويتعلق الأمر بكل من الجزائريين إسلام شحرور وعبد الكريم نمديل، والمغربيين نبيل الزهر وعلاء الدين اجراي والعراقي همام طارق.

سيسكا صوفيا البلغاري يريد محيوص

دخل مهاجم إتحاد العاصمة أيمن محيوص في مفاوضات مع فريق سيسكا صوفيا البلغاري خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وفي حال إتمام الصفقة، فإن محيوص مُقبل على خوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي مع فريقه الجديد الموسم المقبل.

علما أن عدد كبير من الأندية تريد محيوص على غرار الزمالك المصري وشباب بلوزداد الذي طلب خدمات محيوص من أجل لعب الأدوار الأولى في رابطة الأبطال الإفريقية وتجاوز الدور ربع نهائي.

اتحاد العاصمة يحاول منع بلعيد من الرحيل

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد العاصمة يحاول منع مدافعه ونجم الفريق زين الدين بلعيد من الرحيل في الصيف الجاري.

ويملك زين الدين بلعيد يمتلك عقدًا مع اتحاد العاصمة حتى صيف 2024، كما يوجد بند في عقده يتيح له الرحيل مقابل 500 ألف يورو. ورغم قيمة الشرط الجزائري في عقد بلعيد أن نادي اتحاد العاصمة لم يلق عرضًا مثيرًا للاهتمام بحسب وصف الصحيفة الجزائرية، كما لفتت أن مدافع منتخب “محاربي الصحراء” دخل ضمن اهتمامات عدد من الأندية العربية والأوروبية.

استقالة الرئيس أحمد بن سكران

استقال رئيس الرابطة الجهوية الوهرانية لكرة القدم، أحمد بن سكران من منصبه لأسباب صحية، وفق ما علم اليوم الأربعاء من هذه الهيئة التي تشرف على شؤون البطولة الجهوية بفوجيها أ وب.

وأوضح نفس المصدر بأنه سيتم عقد جمعية عامة استثنائية لانتخاب رئيس جديد، على أن يتم الإعلان عن تاريخها ومكان إجرائها ”لاحقا”، وقبل ذلك، حددت لجنة جمع الترشيحات، التي شكلتها الرابطة الوهرانية، يومي 16 و17 جويلية الجاري كموعد لاستقبال ملفات المترشحين لخلافة بن سكران من بين أعضاء الجمعية العامة ”الذين يحق لهم وحدهم دخول سباق الانتخابات”، مثلما شدد عليه نفس المصدر. وسيتم ضبط القائمة النهائية للمترشحين والإعلان عنها يوم 23 يوليو الجاري، تضيف الرابطة الجهوية الوهرانية.يذكر أن أحمد بن سكران ترأس ذات الرابطة لمدة تناهز الـ30 عاما.