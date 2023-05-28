-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 31 ولاية
رياضة

ميسي يعادل رقم ألفيس ويتجاوز رونالدو

عمر سلامي
  • 203
  • 0
ميسي يعادل رقم ألفيس ويتجاوز رونالدو
ح.م
ليونيل ميسي

عادل النجم ليونيل ميسي، رقما تاريخيا لداني ألفيس، كما تجاوز رونالدو، بعدما أصبح أفضل هداف في الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى.

وقالت شبكة “ESPN”: “عادل ميسي الرقم القياسي لداني ألفيس في الألقاب التي فاز بها مع الأندية والمنتخبات”.

واحتفل ميسي مع فريقه الباريسي بلقب الدوري الفرنسي، مساء السبت، ليصل إلى 43 لقبا في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

وحقق ميسي ألقابه مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، إضافة إلى لقبي كأس العالم وكوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني.

كما أشار الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على “تويتر”، إلى أن النجم الأرجنتيني بات أفضل هداف بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.
وسجل ميسي الهدف الأول لفريقه في مرمى ستراسبورغ، بالجولة 37 من الدوري الفرنسي.

ورفع ميسي رصيده إلى 496 هدفا في 574 مباراة بقميص ناديه الحالي باريس سان جيرمان، والسابق برشلونة الإسباني.

وتمكن النجم الأرجنتيني من تجاوز، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 495 هدفا في 626 مباراة بقميص أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وجوفنتوس الإيطالي.

وتزامن الإنجاز التاريخي لميسي في نفس الليلة التي خسر فيها كريستيانو رونالدو، لقب الدوري السعودي، الذي توّج به فريق اتحاد جدة.

مقالات ذات صلة
فريق اتحاد العاصمة يتميز بروح المجموعة ووجودنا في النهائي مفاجأة

فريق اتحاد العاصمة يتميز بروح المجموعة ووجودنا في النهائي مفاجأة

أنشيلوتي يعلن عن أولى صفقات ريال مدريد

أنشيلوتي يعلن عن أولى صفقات ريال مدريد

إقالة رئيس البايرن والمدير الرياضي رغم الاحتفاظ بِلقب البطولة!

إقالة رئيس البايرن والمدير الرياضي رغم الاحتفاظ بِلقب البطولة!

تانزانيا من أغنى عشر دول في قارة إفريقيا

تانزانيا من أغنى عشر دول في قارة إفريقيا

بِالفيديو: هدف خرافي بـ “الكرة السّاقطة” لِعمورة

بِالفيديو: هدف خرافي بـ “الكرة السّاقطة” لِعمورة

هل أوصد بلماضي الباب في وجه لوكا زيدان؟

هل أوصد بلماضي الباب في وجه لوكا زيدان؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد