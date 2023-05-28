ميسي يعادل رقم ألفيس ويتجاوز رونالدو

عادل النجم ليونيل ميسي، رقما تاريخيا لداني ألفيس، كما تجاوز رونالدو، بعدما أصبح أفضل هداف في الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى.

وقالت شبكة “ESPN”: “عادل ميسي الرقم القياسي لداني ألفيس في الألقاب التي فاز بها مع الأندية والمنتخبات”.

🚨 – الاسطورة ليونيل ميسي اصبح اكثر لاعب تحقيقًا للبطولات في تاريخ كرة القدم بالتساوي مع داني الڤيس. pic.twitter.com/1BAgiu7t5q — EPL World (@EPLworld) May 27, 2023

واحتفل ميسي مع فريقه الباريسي بلقب الدوري الفرنسي، مساء السبت، ليصل إلى 43 لقبا في مسيرته مع الأندية والمنتخبات.

وحقق ميسي ألقابه مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، إضافة إلى لقبي كأس العالم وكوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني.

كما أشار الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على “تويتر”، إلى أن النجم الأرجنتيني بات أفضل هداف بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وسجل ميسي الهدف الأول لفريقه في مرمى ستراسبورغ، بالجولة 37 من الدوري الفرنسي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 تاريخي .. الأسطورة ليونيل ميسي يُصبح هداف الدوريات الخمس الكبرى تاريخيًا بـ496 هدف متخطيًا رقم الأسطورة كرستيانو رونالدو بـ495 هدف. pic.twitter.com/L8Mrzs0ZIf — عمرو (@bt3) May 27, 2023

ورفع ميسي رصيده إلى 496 هدفا في 574 مباراة بقميص ناديه الحالي باريس سان جيرمان، والسابق برشلونة الإسباني.

وتمكن النجم الأرجنتيني من تجاوز، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 495 هدفا في 626 مباراة بقميص أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وجوفنتوس الإيطالي.

وتزامن الإنجاز التاريخي لميسي في نفس الليلة التي خسر فيها كريستيانو رونالدو، لقب الدوري السعودي، الذي توّج به فريق اتحاد جدة.