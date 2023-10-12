مُعطيات عن مُنافسي الجزائر في “كان” 2024

يُعالج هذا التقرير هُوِّية مُنافسي المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، في نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024.

ويلعب “الخضر” إلى جانب منتخبَين ينتميان إلى منطقة غرب إفريقيا، وهما موريتانيا وبوركينا فاسو. وآخر يُصنّف في خانة منطقة جنوب القارّة السّمراء، والأمر يتعلّق بِأنغولا. فضلا عن ذلك، ولِأسباب تاريخية، يتأثّر منتخبا موريتانيا وبوركينا فاسو بِالمدرسة اللاتينية- الفرانكفونية. نظير المدرسة اللاتينية- البرتغالية للفريق الأنغولي.

1- منتخب موريتانيا:

– تأهّل للنّهائيات ثانيا في فوج ضمّ الرّائد منتخب الكونغو الديموقراطية، والغابون صاحبة المركز الثالث، ومتذّيل لائحة الترتيب الفريق السوداني.

– من أصل 33 نسخة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، تأهّل مرّتَين في الطبعتَين الأخيرتَين عامَي 2019 و2022، وخرج كلاهما من الدور الأوّل.

– يُدرّبه التقني أمير عبدو (51 سنة) من جزر القمر (يملك أيضا الجنسية الفرنسية) منذ مارس 2022، الذي سبق له قيادة منتخب بلاده إلى ثمن نهائي “كان” 2022، وودّع لاعبوه السّباق أمام مُستضيف البطولة فريق الكاميرون.

– واجهت موريتانيا “الخضر” في الدور الأوّل لِتصفيات “كان” 1986، فأُقصيت أمام لاعبي المدرب رابح سعدان، بعد أن خسرت بِالجزائر ذهابا (0-4)، والتعادل داخل القواعد إيابا (1-1).

– آخر مباراة بين المنتخبَين، لُعبت بِالبليدة في جوان 2021، واكتست طابعا ودّيا، وانتهت بِفوز رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي بـ (4-1).

– يتموقع منتخب “المرابطين” في المركز العالمي الـ 99، للترتيب الأخير لـ “الفيفا” الخاص بِشهر سبتمبر الماضي. مُقابل المركز الـ 34 للمنتخب الوطني.

2- منتخب بوركينا فاسو:

– تأهّل بعد تسيّده فوجا، ضمّ الوصيف منتخب جزر الرّأس الأخضر، وصاحبة المركز الثالث الطوغو، ومُتذيّل لائحة الترتيب فريق إيسواتيني.

– بلغ النهائيات الإفريقية 12 مرّة دون احتساب البطولة المقبلة، وكان تنشيطه نهائي طبعة 2013 بِجنوب إفريقيا أفضل نتيجة له. وفي الطبعة الأخيرة بِالكاميرون، بلغ نصف النهائي وشغل المركز الرّابع.

– يُدرّبه التقني الفرنسي هوبير فيلود (64 سنة) منذ أفريل 2022، وقد سبق له الإشراف على أندية وفاق سطيف واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة وشبيبة القبائل.

– واجهت بوركينا فاسو المنتخب الوطني في دور المجموعات لـ “كان” 1996 و1998، فخسرت أمام رجال المدرب علي فرقاني بـ (1-2)، ثم فازت بِميدانها على لاعبي المدرب عبد الرحمان مهداوي (رحمه الله) بِالنتيجة ذاتها.

– تعادلت بوركينا فاسو مع رجال بلماضي (2-2) بِالبليدة، شهر نوفمبر من عام 2021، في آخر مواجهة بينهما. أسفرت عن تأهّل “الخضر” للدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022، وأُقصي فريق “الخيول”.

– تتموقع بوركينا فاسو حاليا في المركز العالمي الـ 58.

3- منتخب أنغولا:

– تأهّل ثانيا، في فوج ضمّ الرّائد الغاني، وصاحبة الرّتبة الثالثة جمهورية إفريقيا الوسطى، ومُتذيّل لائحة الترتيب فريق مدغشقر.

– قبل دورة “كان” 2024، بلغ النّهائيات الإفريقية ثماني مرّات، وكان بلوغه ربع نهائي استحقاق 2010 داخل القواعد أفضل حصيلة له. أمّا آخر نسخة، فكانت بِمصر عام 2019، وخرج من الدور الأوّل.

– يُدرّبه التقني البرتغالي بيدرو غونزالفيس (47 سنة) منذ أوت 2019، بعد أن كان يُشرف على أواسط هذا البلد ثم الأشبال. فضلا عن منتخب المحلّيين، حيث قاده في “شان” الجزائر 2023، وودّع لاعبوه السباق من الدور الأوّل.

– واجهت أنغولا بِميدانها “مُحاربي الصّحراء”، في دور المجموعات لِكأس أمم إفريقيا 2010، وتعادل لاعبوها سلبا مع رجال النّاخب الوطني رابح سعدان، وتأهّل الطرفان للدور ربع النّهائي. وهي أيضا آخر مباراة بين فريقَي البلدَين.

– يشغل منتخب “الظّبي السمّوري” (نوع من الغزلان) حاليا المركز العالمي الـ 117، في تصنيف الاتحاد الدولي لِكرة القدم.