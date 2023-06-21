مُغتربون جزائريون سيتركون فرنسا ويُغيّرون الجنسية الرياضية

استنادا إلى ما ذكرته صحيفة فرنسية شهيرة

قالت وسيلة إعلام فرنسي شهيرة إن لاعبين مُغتربين بينهم جزائريين، لا يُريدون تمثيل ألوان “الديكة”، ويعتزمون تغيير الجنسية الرياضية.

وأوضحت صحيفة “ليكيب”، الأربعاء، أن هؤلاء اللاعبين سيُشاركون مع فريق فرنسا للآمال في بطولة أمم أوروبا لِصنف أقلّ من 23 سنة، ثم يُغّيرون الجنسية لِتمثيل ألوان منتخبات بلدانهم الأصلية.

وعدّد المصدر أسماء لاعبين أمثال الجزائريَين ياسر لعروسي وأمين غويري، وقال إن حضورهما بطولة أمم أوروبا المُشار إليها أعلاه، هو آخر طهور لهما بِقميص “الزّرق”، وأن تغييرهما للجنسية الرياضية جدّ وارد.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا آمال نسخة جورجيا ورومانيا (تنظيم مُشترك) مساء الأربعاء، ويُسدل ستارها في الـ 8 من جويلية المقبل. بِمُشاركة 16 منتخبا، بينهم فرنسا الذي تضمّ في صفوفها 4 لاعبين جزائريين مُغتربين، وهم: ياسر لعروسي وأمين غويري وريان شرقي ومايكل أوليز (أمّه جزائرية).

ولم يسبق للمدافع لعروسي (22 سنة) وصانع الألعاب شرقي (19 سنة) والمهاجمَين غويري (23 سنة) وأوليز (21 سنة) ارتداء زيّ منتخب فرنسا للأكابر، الأمر الذي يسمح لهم بِتغيير الجنسية الرياضية، استنادا إلى لوائح “الفيفا”.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في آخر مُؤتمر صحفي له، قال إن صفوف “مُحاربي الصّحراء” يُمكن أن تتدعّم بِلاعبين جدد في محطّة سبتمبر المقبل.