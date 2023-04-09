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اقتصاد

نائب رئيس شركة “سينوبك” الصينية في الجزائر

الشروق أونلاين
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نائب رئيس شركة “سينوبك” الصينية في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأحد، نائب رئيس شركة سينوبك الصينية ليو هونغ بين، للحديث حول “علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الشركتين”.

وحسب بيان للوزارة، فقد ناقش الطرفان “فرص الأعمال وآفاق الاستثمار المستقبلية لشركة سينوبك بالجزائر، في مجال التنقيب عن المحروقات، ومجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية”.

وشدد الوزير في هذا السياق على “أهمية التعاون والشراكة بين الشركات الجزائرية والصينية”. كما “سلط الضوء على مشاريع الشراكة التي يمكن إبرامها في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة”.

وتحدّث عرقاب أيضا عن فرص الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية. وفي مجال تصنيع المعدات، واستغلال الموارد المنجمية المستخدمة في صناعات الطاقة المتجددة، يشير البيان.

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