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رياضة

ناديان فرنسيان يتنافسان على ضم عمورة

عمر سلامي
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ناديان فرنسيان يتنافسان على ضم عمورة
أرشيف
محمد الأمين عمورة

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، سينتقل بنسبة كبيرة إلى الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف موقع ” we sport fr” أن مهاجم نادي سانت غيلواز البلجيكي، يتواجد على رأس قائمة المطلوبين، لدى ناديي ليل، وليون.

وأضاف الموقع الفرنسي موقع ” الفرنسي، أن المستويات المميزة، التي يقدمها عمورة مع ناديه، حمست مسؤولي ليل، للدخول في مفاوضات مع النادي البلجيكي للحصول على خدمات اللاعب خلال الانتقالات الشتوية، من أجل دعم الخط الأمامي للنادي.

كما أكد الموقع الفرنسي، أن مسؤولي نادي ليون، أبدوا اهتماما كبيرا بالتعاقد مع الدولي الجزائري عمورة، من أجل تقديم الإضافة للفريق وإنقاذه من شبح السقوط.

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