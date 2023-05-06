نادي الزمالك المصري يريد أيمن محيوص

خسر الموسم الماضي أحمد قندوسي الذي اختار الأهلي

قالت مصادر صحفية مصرية أن نادي الزمالك بدأ في الساعات القليلة الماضية البحث عن التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم المقبل، ويطمح نادي الزمالك في الحصول على أكثر من صفقة مميزة لتعويض خسائر الموسم الحالي بعد خسارته لقب كأس مصر إلى جانب انسحابه من بطولة السوبر المصري فضلاً عن وداع مسابقة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

سب موقع “أهلي نيوز” أن الزمالك فتح مفاوضات مع لاعب اتحاد العاصمة أيمن محيوس نجم وسط نادي اتحاد العاصمة لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم وسط ملعب القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

مسؤولو الزمالك أن اللاعب الدولي الجزائري أيمن محيوص هو الخليفة الشرعي للثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي اللذان رحلا عن الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي حيث انضم الأول لصفوف اتحاد جدة، بينما الثاني للدحيل القطري.

وفشل الزمالك في الشتاء الماضي بالتعاقد مع الثنائي أحمد قندوسي نجم وسط وفاق سطيف بعد رحيله إلى الأهلي إلى جانب مروان عطية من الاتحاد السكندري وذلك عقب رغبته التي حسمت انضمامه للقلعة الحمراء.

وأنضم محيوس الغائب أول أمس عن لقاء فريقه أمام شبيبة القبائل إلى صفوف نادي اتحاد العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، وشارك في كأس افريقيا للاعبين المحليين حيث سجل خمسة أهداف وسيلعب بعد أيام نصف نهائي كأس الكاف، حيث ستواجه تشكيلة بن شيخة نادي أسيك ميموزا الايفواري، مباراة الذّهاب ستلعب يوم 10 من ماي الجاري، والإيّاب في الـ17 من الشهر ذاته، علما أن محيوص شارك مع فريقه هذا الموسم في 27 مباراة سجل 9 أهداف وصنع هدفاً واحداً.