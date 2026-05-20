نادي بارادو يصدر بيانا عقب نزوله إلى القسم الثاني

أصدر نادي بارادو بيانا، عقب نزوله إلى القسم الثاني، أكد فيه على ضرورة إعادة الهيكلة مع الحفاظ على فلسفة التكوين.

وأكدت إدارة “الباك” أن الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق يجب أن تعيده قبل كل شيء إلى الأساس.

وقالت في بيانها: ” لم يكن نادي بارادو يومًا مجرد فريق أو ترتيب في جدول المنافسة، بل هو قبل كل شيء فكرة، مدرسة، وفلسفة تقوم على العمل، الصبر والتكوين. ومنذ تأسيسه، كانت قوتنا دائمًا في قدرتنا على البناء، التكوين، وتخريج أجيال من المواهب الشابة”.

وأضافت إدارة النادي: “اليوم أكثر من أي وقت مضى، تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على جوهر نادي بارادو، من خلال البقاء أوفياء لمهمتنا كنادٍ تكويني، مكرّس للتربية، التكوين ونقل القيم وتطوير الشباب”.

وتابعت: “هذه المرحلة يجب أن تدفعنا إلى تفكير عقلاني وهادئ، وإلى تحليل دقيق لنقاط الضعف، وإعادة هيكلة ذكية، دون التخلي عن هويتنا أو فلسفتنا”.

وأكدت الإدارة في الأخير، أن نادي بارادو سيواصل وجوده من خلال ما يقدمه، وما يكوّنه، بنفس الروح، من خلال رسالته في التكوين لخدمة كرة القدم الوطنية.