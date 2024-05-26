نادي بوردو الفرنسي يريد لاعب العميد محمد زوغرانا

عرض على الإدارة مبلغ 1.5 مليون يورو

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن نادي بوردو الفرنسي يكون قد وضع لاعب مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، أولى اهتماماته، الموسم القادم. وهذا، نظرا إلى المستوى الكبير الذي أظهره الدولي الإيفواري، هذا الموسم.

والتحق محمد زوغرانا الموسم الماضي بعميد الأندية الجزائرية بعقد لمدة أربعة مواسم، قادما من نادي أسيك ميموزا الإيفواري.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن نادي بوردو الفرنسي قدم عرضا أوليا لإدارة الحاج رجم للاستفادة من اللاعب، حيث عرض ما قيمته 1.5 مليون يورو (ما يقارب 30 مليار سنتيم)، غير أن إدارة المولودية متشبثة باللاعب ولن تقبل إلا بضعف المبلغ أو أكثر للنادي، الذي يريد الاستفادة من خدماته، أو الاحتفاظ به في التشكيلة التي ستشارك الموسم القادم في رابطة الأبطال الإفريقية، بعد أن ضمنت رسميا لقب الدوري الأسبوع الماضي قبل نهاية الموسم بأربع جولات.

وفي سياق آخر، أكد مصدر مقرب من الفريق أن مدرب المولودية، باتريس بوميل، بصدد العمل على إقناع اللاعبين من أجل التركيز الجيد في اللقاءات القادمة والتحضير الجيد لنهائي كأس الجزائر الذي لم يحدد تاريخه بعد، علما أن تشكيلة المولودية ستجري تربصا تحضيريا للموسم القادم بفرنسا، مثلما قام به الفريق الموسم الماضي مع تدعيمات نوعية وفي المناصب التي يرى المدرب بأنه في حاجة إليها، وخاصة حراسة المرمى، المنصب الذي عانى منه الفريق كثيرا هذا الموسم.

وفي ما يخص الأخبار التي راجت مؤخرا حول إمكانية جلب اللاعب، أمير سعيود، الموسم القادم، قال مصدر مقرب إن اللاعب قيمة ثابتة، غير أنه يكلف الإدارة أموالا كبيرة وكبيرة جدا، يعجز أي ناد جزائري عن دفعها.

وينتظر فريق المولودية قرعة الدور التمهيدي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية التي من الأرجح أن تجرى شهر جويلية القادم، وتجرى المنافسة منتصف شهر أوت بمشاركة مولودية الجزائر في انتظار الفريق الجزائري الثاني الذي سيشارك في المنافسة، علما أن الأهلي المصري هو المتوج بكأس رابطة الأبطال بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف لصفر في لقاء العودة بعدما انتهت مباراة الذهاب التي لعبت بتونس بالتعادل السلبي.