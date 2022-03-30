نادي فالفيك الهولندي: أحمد توبة كان على وشك إهداء التأهل للجزائر
أشاد نادي فالفيك الهولندي مساء الثلاثاء بأداء لاعبه الدولي الجزائري أحمد توبة. في إياب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 بين الجزائر والكاميرون.
وعلى الرغم من إقصاء الخضر من التأهل إلى المونديال، بعد الخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 1-2. إلا أن توبة البديل قدّم أداء طيّبا في الدقائق القليلة التي لعبه من المباراة.
وقال نادي فالفيك الذي يلعب له توبة في الدوري الهولندي في تغريدة على تويتر:”كان أحمد توبة على وشك إهداء التأهل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 118″، مضيفا:”فخورون بك أحمد”.
وبالفعل تمكّن توبة من تسجيل هدف التعادل للجزائر دقائق قليلة بعد دخوله بديلا ليوسف عطال، في الوقت الإضافي من المقابلة.
😫 𝗭𝗼 𝗱𝗶𝗰𝗵𝘁𝗯𝗶𝗷…
🇩🇿 Ahmed Touba leek in de 118e minuut Algerije naar het WK te koppen, maar Kameroen kwam alsnog langszij.
𝗔𝗵𝗺𝗲𝗱, 𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗶!#algcam pic.twitter.com/48cnzP9Il2
— RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) March 29, 2022