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رياضة

نادي فالفيك الهولندي: أحمد توبة كان على وشك إهداء التأهل للجزائر

الشروق أونلاين
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نادي فالفيك الهولندي: أحمد توبة كان على وشك إهداء التأهل للجزائر
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أحمد توبة

أشاد نادي فالفيك الهولندي مساء الثلاثاء بأداء لاعبه الدولي الجزائري أحمد توبة. في إياب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 بين الجزائر والكاميرون.

وعلى الرغم من إقصاء الخضر من التأهل إلى المونديال، بعد الخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 1-2. إلا أن توبة البديل قدّم أداء طيّبا في الدقائق القليلة التي لعبه من المباراة.

وقال نادي فالفيك الذي يلعب له توبة في الدوري الهولندي في تغريدة على تويتر:”كان أحمد توبة على وشك إهداء التأهل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 118″، مضيفا:”فخورون بك أحمد”.

وبالفعل تمكّن توبة من تسجيل هدف التعادل للجزائر دقائق قليلة بعد دخوله بديلا ليوسف عطال، في الوقت الإضافي من المقابلة.

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