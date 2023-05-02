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رياضة

نادي موناكو يهنئ اتحاد العاصمة

عمر سلامي
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نادي موناكو يهنئ اتحاد العاصمة
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة

هنأت إدارة موناكو الفرنسي، فريق اتحاد الجزائر، بعد تأهله لنصف نهائي كأس “الكاف”، على حسلب نادي الجيش الملكي المغربي.

وقال نادي موناكو، في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “نادي موناكو يهنئ اتحاد الجزائر بتأهله لنصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي”.


وتأهل اتحاد العاصمة، سهرة الأحد، إلى نصف نهائي كأس “الكاف” رغم خسارته أمام الجيش الملكي بثلاثة أهداف لهدفين، في إياب ربع النهائي، مستفيدا من فوزه ذهابا بالجزائر، بثنائية نظيفة.
ويواجه اتحاد العاصمة، نادي أسيك ميموزا الإيفواري في نصف النهائي، حيث ستلعب مباراة الذهاب في العاشر من ماي الجاري، فيما برمجت مباراة الإياب بالجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

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