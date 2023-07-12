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رياضة

نبيل بن طالب يجتاز الفحص الطبي في نادي ليل

عمر سلامي
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نبيل بن طالب يجتاز الفحص الطبي في نادي ليل
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نبيل بن طالب

أكدت مصادر مقربة من نادي ليل الفرنسي، أن الدولي الجزائري نبيل بن طالب أجرى الفحص الطبي، في انتظار الإعلان رسميا عن الصفقة.

وحسب موقع “LePetitLillois” المقرب من نادي ليل فإن إدارة الفريق حسمت صفقة الدولي الجزائري، وتضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن انضمام بن طالب.

وقرّر متوسّط ميدان “الخضر” مغادرة “أنجي” الذي يرتبط معه بعقد إلى غاية 2025، بعد سقوط النادي إلى القسم الثاني الفرنسي.

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