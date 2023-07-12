نبيل بن طالب يجتاز الفحص الطبي في نادي ليل

أكدت مصادر مقربة من نادي ليل الفرنسي، أن الدولي الجزائري نبيل بن طالب أجرى الفحص الطبي، في انتظار الإعلان رسميا عن الصفقة.

وحسب موقع “LePetitLillois” المقرب من نادي ليل فإن إدارة الفريق حسمت صفقة الدولي الجزائري، وتضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن انضمام بن طالب.

Selon nos informations, le LOSC est en passe de conclure le transfert de Nabil Bentaleb (28 ans, Angers SCO). Le joueur passe actuellement sa visite médicale et réglera ensuite les derniers détails de son arrivée à Lille.https://t.co/xaT63UVOu3 — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 12, 2023

وقرّر متوسّط ميدان “الخضر” مغادرة “أنجي” الذي يرتبط معه بعقد إلى غاية 2025، بعد سقوط النادي إلى القسم الثاني الفرنسي.