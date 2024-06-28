نبيل بن طالب يرفض الاستسلام.. وحديث عن تواصله مع الدانماركي إريكسن

لاعب "الخضر" يعيش أوقاتًا عصيبة

ما زال الشارع الكروي الجزائري على وقع الصدمة والمصيبة التي ألمّت بمتوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، بسبب الأزمة القلبية التي ضربته الأسبوع الماضي ثم ما تناقلته خلال الـ48 ساعة الأخيرة عديد المصادر الإعلامية بخصوص نهاية مشوار اللاعب.

ورغم تضارب المعلومات حول الوضعية الصحية لنبيل بن طالب، فإن هناك عديد المؤشرات الإيجابية التي تبقي على الأمل في بقاء نجم توتنهام السابق يصول ويجول فوق الملاعب، وهذا على غرار ما عاشه الكثير من اللاعبين لعل أبرزهم الدولي الدنمراكي كريستيان إيريكسون الذي عاد إلى كرة القدم من بوابة مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما كان غادر الحياة للحظات خلال مباراة منتخب بلاده وفنلندا في يورو 2020 صيف عام 2021.

وكان الدولي الجزائري خضع، يوم الأربعاء المنصرم، لعملية جراحية، وتم تزويده خلالها بجهاز تنظيم نبضات القلب ومزيل الرجفان لتحقيق الاستقرار في نشاط القلب، وهو ما جعل بعض الصحف الفرنسية تتحدث عن نهاية مشوار اللاعب بسبب طبيعة العملية الجراحية التي خضع لها.

وأصدر نادي ليل الفرنسي بيانًا رسميا الخميس، شجّب خلاله انتهاك خصوصيات اللاعب من طرف وسائل الإعلام، وطالب الجميع بالتحلي بالصبر وعدم إصدار أحكام مسبقة حيال مستقبل اللاعب المهني، مشددًا على أنه لا يملك حاليًا أجوبة عن أسئلة الصحافة.

وسبق لنادي ليل أن أصدر بيانًا مماثلًا الإثنين الماضي، قال فيه: “إن نتيجة الفحوص الطبية لبن طالب مطمئنة؛ لكنه سيمكث تحت الإشراف الطبي في المستشفى، وقد يعود إلى منزله بعد أسبوع.. النادي يواصل تقييم حالته بشكل دائم”.

وفي سياق الأنباء التي تتحدث عن نهاية مشوار اللاعب، كشفت مصادر قريبة من عائلة نبيل بن طالب تواصله مع الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن، الذي كان تعرّض لنفس الحادثة وخضع لذات الجراحة بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، الذي يمنع حدوث السكتات القلبية القاتلة ويساعد في استعادة انتظام ضربات القلب، ما يؤكد إرادة بن طالب القوية ورفضه القاطع لفكرة التوقف عن اللعب وإنهاء مشواره الكروي رغم الظروف الصعبة التي يجتازها حاليا.