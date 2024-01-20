نتيجة تهمّ المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية

خسر منتخب موريتانيا لِكرة القدم مساء السبت بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدفَين، أمام فريق أنغولا.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية، تحت إدارة حكم السّاحة محمد منصور من مصر.

وفي لقاء آخر عن الفوج الرابع، تعادل المنتخب الوطني الجزائري بِنتيجة (2-2) مع بوركينا فاسو.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- أنغولا 4ن

2- بوركينا فاسو 4ن

3- الجزائر 2ن

4- موريتانيا 0ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة الثلاثاء المقبل، يُواجه المنتخب الوطني الجزائري مُنافسه الموريتاني، وتتبارى أنغولا مع الفريق البوركينابي.

وتُنظَّم المقابلتان في توقيت واحد (التاسعة ليلا بِالتوقيت الجزائري)، مع إقامة مباراة المنتخب الوطني بِملعب “السّلام”، وإجراء اللّقاء الآخر بِميدان “شارل كونان باني” الذي يقع في العاصمة ياموسوكرو.

وبعد انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور ثمن النّهائي، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يلحق بهما، إذا حاز أفضل رتبة ثالثة، والتي تُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

ويتوجّب الآن على رجال جمال بلماضي الفوز على منتخب موريتانيا، ولو أن المأمورية ليست هيّنة، لأن المُنافس بِدوره سيرمي بِثقله لِخطف بطاقة المرور بِمركزٍ ثالثٍ.

وكنّا في “الشروق أون لاين” وفي تاريخ سابق، قد نشرنا تقريرا له صلة بِحسابات التأهّل. ولو أن الرّؤية ستتّضح أكثر عند انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات سهرة هذا الأحد.