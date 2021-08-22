بِالفيديو: نتيجة تهمّ بلماضي وبوقرة

فاز منتخب النيجر مساء الأحد، بِنتيجة هدفَين لِهدف على مُنافسه السوداني. في مباراة ودّية أُقيمت فعّالياتها بِالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومعلوم أن منتخبَي النيجر والسودان لِكرة القدم، يُنافسان “الخضر” والفريق الوطني المحلي – على التوالي – لاحقا.

وتتبارى النيجر مع المنتخب الوطني الجزائري مرّتَين في أكتوبر المقبل، بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، في مجموعة مُشكّلة كذلك من بوركينا فاسو وجيبوتي. بينما تُواجه السودان المنتخب الوطني المحلي، في منافسة كأس العرب المُبرمجة بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين، ضمن فوج يضمّ أيضا مصر ولبنان.

وعكس كتيبة “محاربي الصحراء” التي تعتمد على المحترفين، يُشكّل اللاعب المحلي العمود الفقري لِمنتخبَي النيجر والسودان.

ويُدرب منتخب النيجر والسودان تقنيان فرنسيان اشتغلا في الحقل الكروي الجزائري، وهما جون ميشال كافالي وهوبير فيلود، على التوالي. حيث أشرف الأوّل على العارضة الفنية لـ “الخضر” ما بين 2006 و2007، ودرّب الأخير بعض أندية البطولة الوطنية في السنوات القليلة الماضية، على غرار وفاق سطيف.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه لقطات من مباراة النيجر (اللّباس الأخضر) والسودان (الزّيّ الأحمر).