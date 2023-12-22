نجل نتنياهو يُفجر عاصفة غضب.. هذا ما فعله   

تحدثت صحف عبرية عن فضيحة جديدة في بيت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تسبب فيها ابنه ورحلته الأخيرة إلى “ميامي”.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، إن تكاليف حراسة يائير، نجل بنيامين نتنياهو خلال إقامته في مدينة ميامي الأميركية، بلغت مليون شيكل (275 ألف دولار).

كما ذكرت الصحيفة أن حكومة الاحتلال قامت بتمويل إقامة أفراد الأمن المرافقين ليائير نتنياهو (32 عاما) في ميامي بولاية فلوريدا، بحوالي مليون شيكل.

وكان نجل نتنياهو يتواجد في الولايات المتحدة، برفقة اثنين من حراس جهاز الأمن العام “الشاباك”.

وذكرت الصحيفة أنه كان يجري تغيير طاقم حراسته كل أسبوعين أو3 أسابيع.

وعبر ناشطون على منصة “إكس” عن غضبهم من الخبر، حيث قال أحدهم إن هذا الأمر يثير عدة نقاط للنقاش فيما يتعلق بالمال العام والمساءلة السياسية.

وذكر آخر: “هذه تكلفة عالية للنفقات الأمنية لإقامة يائير في ميامي”.

وكان يائير واجه انتقادات كثيرة بسبب غيابه المستمر عن الكيان الصهيوني، وخاصة خلال فترة الحرب، قبل أن يعود إليها بعد 7 أشهر من التواجد في الخارج.