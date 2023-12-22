-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

نجل نتنياهو يُفجر عاصفة غضب.. هذا ما فعله   

الشروق أونلاين
  • 1063
  • 0
نجل نتنياهو يُفجر عاصفة غضب.. هذا ما فعله   

تحدثت صحف عبرية عن فضيحة جديدة في بيت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تسبب فيها ابنه ورحلته الأخيرة إلى “ميامي”.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، إن تكاليف حراسة يائير، نجل بنيامين نتنياهو خلال إقامته في مدينة ميامي الأميركية، بلغت مليون شيكل (275 ألف دولار).

كما ذكرت الصحيفة أن حكومة الاحتلال قامت بتمويل إقامة أفراد الأمن المرافقين ليائير نتنياهو (32 عاما) في ميامي بولاية فلوريدا، بحوالي مليون شيكل.

وكان نجل نتنياهو يتواجد في الولايات المتحدة، برفقة اثنين من حراس جهاز الأمن العام “الشاباك”.

وذكرت الصحيفة أنه كان يجري تغيير طاقم حراسته كل أسبوعين أو3 أسابيع.

وعبر ناشطون على منصة “إكس” عن غضبهم من الخبر، حيث قال أحدهم إن هذا الأمر يثير عدة نقاط للنقاش فيما يتعلق بالمال العام والمساءلة السياسية.

وذكر آخر: “هذه تكلفة عالية للنفقات الأمنية لإقامة يائير في ميامي”.

وكان يائير واجه انتقادات كثيرة بسبب غيابه المستمر عن الكيان الصهيوني، وخاصة خلال فترة الحرب، قبل أن يعود إليها بعد 7 أشهر من التواجد في الخارج.

مقالات ذات صلة
ما حقيقة فيديو تخفي مقاتلي القسام بلباس جيش الاحتلال وقتلهم قناصين صهاينة؟

ما حقيقة فيديو تخفي مقاتلي القسام بلباس جيش الاحتلال وقتلهم قناصين صهاينة؟

الولايات المتحدة الأمريكية تطور سلاحا بيولوجيا بتأثير جنسي شاذ!

الولايات المتحدة الأمريكية تطور سلاحا بيولوجيا بتأثير جنسي شاذ!

تعرّف على 9 أمراض الأكثر شيوعا في الشتاء

تعرّف على 9 أمراض الأكثر شيوعا في الشتاء

السياحة الجبلية بين متعة “الترحال” ومخاطر الاستكشاف!

السياحة الجبلية بين متعة “الترحال” ومخاطر الاستكشاف!

كم تدفع من أجل جواز سفرك ؟

كم تدفع من أجل جواز سفرك ؟

صانع الفرحة وجابر الخواطر.. هكذا استطاع تيك توكر سعودي أن يأسر القلوب عبر المنصة الشهيرة!

صانع الفرحة وجابر الخواطر.. هكذا استطاع تيك توكر سعودي أن يأسر القلوب عبر المنصة الشهيرة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد