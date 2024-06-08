-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة
رياضة

نجم باريس سان جيرمان السابق يهاجم مبابي

عمر سلامي
  • 512
  • 0
نجم باريس سان جيرمان السابق يهاجم مبابي
أرشيف
كيليان مبابي رفقة ديشان

شن المهاجم السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جيروم روثين، هجوما حادا على مواطنه كيليان مبابي، المنضم لصفوف ريال مدريد لمدة 5 مواسم.

وقال روثين، في تصريحات لإذاعة “RMC” الفرنسية: “منذ 5 أشهر، عندما لم يبذل كيليان الجهد الكافي، لم تكن مشكلة المدرب، أو المسؤولين، أو الرئيس، أو الجماهير.. إنها مشكلة احترام فقط”.
وأضاف نجم باريس سان جيرمان السابق: “عندما تضع نفسك في فئة أفضل لاعبي العالم، يجب أن يكون لديك السلوك الذي يتطلبه ذلك.. يجب أن تقاتل من أجل زملائك، من أجل بلدك، من أجل ناديك.. أعتقد أنه خاننا في كل شيء”.

واختتم روثين: “الموسم كان كارثيا من البداية إلى النهاية.. أنا غاضب جدا منه.. خلال المباراة الودية مع منتخب فرنسا ضد لوكسمبورغ، ظهر بابتسامته مع الجماهير، وهذا ما لم نره طوال الموسم رفقة باريس سان جيرمان”.

مقالات ذات صلة
خطّة عقيمة وعمل كبير ينتظر بيتكوفيتش

خطّة عقيمة وعمل كبير ينتظر بيتكوفيتش

بيتكوفيتش يردّ بِشأن قرار إبعاد محرز وسليماني وبلايلي وعدم توظيف بن ناصر

بيتكوفيتش يردّ بِشأن قرار إبعاد محرز وسليماني وبلايلي وعدم توظيف بن ناصر

آخر التحضيرات بملعب “علي لابوانت” قبل احتضان المباراة التجريبية

آخر التحضيرات بملعب “علي لابوانت” قبل احتضان المباراة التجريبية

بِالفيديو: الجمهور يهتف بِحياة بلماضي ويُطالب براهيمي بِالرّحيل

بِالفيديو: الجمهور يهتف بِحياة بلماضي ويُطالب براهيمي بِالرّحيل

بيتكوفيتش يراهن على الهجوم لتجاوز اختبار غينيا بنجاح

بيتكوفيتش يراهن على الهجوم لتجاوز اختبار غينيا بنجاح

عيادة “مُحاربي الصّحراء” خالية من المصابين

عيادة “مُحاربي الصّحراء” خالية من المصابين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد