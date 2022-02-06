نجوم المنتخب يستعيدون توهّجهم ويتجاوزون خيبة “الكان”

ارتياح كبير لدى الجزائريين قبل منعرج المونديال

حملت لقاءات نهاية الأسبوع أخبارا جد سعيدة للجماهير الجزائرية وبددت مخاوفهم، باستعادة نجوم المنتخب الوطني توهّجهم مع أنديتهم، ما يؤكد تجاوزهم لخيبة “الكان”، وهذا قبل أسابيع قليلة عن موعد المباراة المفصلية أمام الكاميرون المؤهلة إلى العرس الكروي العالمي المقرر الصائفة القادمة بالشقيقة قطر.

بعد أسبوع تقريبا من عودتهم خائبين من الكاميرون بمشاركة كارثية في كأس أمم إفريقيا، تمكن “المحاربون” من طي صفحة “الكان” وتجديد العهد مع التألق، في صورة رياض محرز مع مانشستر سيتي الإنجليزي، إسماعيل بن ناصر مع الميلان في إيطاليا، سعيد بن رحمة مع واست هام الإنجليزي ورامي بن سبعيني مع بوريسيا مونشغلادباخ الألماني، في انتظار بقية المحاربين.

محرز نجم فوق العادة مع السيتي

وكان قائد المنتخب الوطني رياض محرز نجم مباراة الدور 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي عندما قاد فريقه لتجاوز عقبة نادي فولهام برباعية كاملة مقابل واحد والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية، بتسجيله ثنائية وتقديمه تمريرة حاسمة يستعيد حسه التهديفي بثنائية وتمريرة حاسمة.

وفي أول ظهور له مع مانشستر سيتي، ظهر نجم الخضر في أعلى مستوياته، حيث ساهم في الفوز العريض الذي حققه “السيتيزان”، بتمريرة حاسمة سمحت لزميله غوندوغان من افتتاح باب التسجيل، قبل أن يضيف بنفسه الهدفين الثالث عن طريق ضربة جزاء ثم الرابع في الدقيقتين 53 و57 لينال الثناء من طرف مدربه غوارديولا الذي أكد بعد نهاية المباراة أنه لا خوف على الفريق بوجود الجزائري رياض محرز.

بن ناصر يسترجع مكانته مع الميلان

من جهته، استعادة اسماعيل بن ناصر مكانته الأساسية مع الميلان وتمكن من قلب الطاولة على الرائد الأنتير (1 _ 2 )، برسم الجولة 24 من “الكالتشيو” الإيطالي، في “داربي” مثير أدى خلاله الدولي الجزائري مباراة كبيرة وكان في مستوى ثقة مدربه ستيفانو بيولي.

وساهم متوسط ميدان الخضر، الذي دخل أساسيا في ثاني مباراة يشارك فيها بعد عودته من “الكان”، في الفوز الثمين الذي حققه “الروسينيري”، الذي تمكن من إيقاف زحف الأنتير وتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة فقط.

وأدى بن ناصر مباراة قوية بدنيا وفنيا قبل أن يخرج في الدقيقة 80 من الشوط الثاني، ليتم تصنيفه كرابع أفضل لاعب في المباراة بمعدل 6.8 من عشرة.

بن رحمة يعود إلى التشكيلة الأساسية

وعلى غرار محرز وبن ناصر، استعاد سعيد بن رحمة مكانته الأساسية مع فريقه واست هام الأنجليزي، وساهم هو الآخر في التأهل الذي حققه على حساب نادي كيدير منستر (1 _ 2)، إلى الدور الثمن نهائي من كأس الإتحاد الأنجليزي لكرة القدم.

بن سبعيني يستأنف المنافسة

ولم يختلف الأمر بالنسبة للمدافع الأنيق للمنتخب الوطني رامي بن سبعيني، الذي سجّل بدوره عودته إلى المنافسة، بمناسبة المباراة التي تعادل فيها فريقه بوريسيا مونشغلادباخ أمام نادي أرمينيا بيليفيلد بنتيجة هدف مقابل هدف، وهذا لحساب الجولة 21 من بطولة الدرجة الأولى الألمانية. ومثلما جرت عليه العادة استعاد بن سبعيني مكانته الأساسية وساهم في عودة فريقه بتعادل ثمين بعد سلسلة هزائم متتالية سجلها مونشغلادباخ في الأسابيع الأخيرة.

وفي انتظار عودة بقية الدوليين الجزائريين إلى المنافسة مع أنديتهم ومواصلتهم التألق، يبقى الجميع تحت مجهر الناخب الوطني، الذي يأمل ويعمل على استعادة محاربيه لمستواهم الفني والبدني قبل موقعة الكاميرون.