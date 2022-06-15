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اقتصاد

نحو إمداد الأردن بمشتقات الطاقة الجزائرية

الشروق أونلاين
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نحو إمداد الأردن بمشتقات الطاقة الجزائرية
ح.م
جانب من اللقاء

اتفقت الجزائر والأردن على برنامج يتضمن دراسة إمكانيات إمداد عمان بمختلف مشتقات الطاقة الجزائرية.

وجاء هذا الاتفاق خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء لوزير الصناعة والتجارة والتموين للمملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي.

واستعرض الوزيران حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، وبعد دراسة كافة إمكانيات التعاون تم الاتفاق على برنامج وتكليف مجموعة عمل بتنفيذ الإجراءات المختارة لدراسة إمكانيات إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وكذلك توزيع وتخزين المنتجات البترولية في الأردن.

وحسب بيان للوزارة فقد قدم عرقاب لمحة عامة عن السياسة الطاقوية والمنجمية بالجزائر، كما أكد على إرادة الجزائر للعمل أكثر لتطوير مواردها بشكل أفضل لاستكشاف واستغلال تراثها المنجمي.

وتحقيقا لهذه الغاية، دعا الوزير بهذه المناسبة الشركات الأردنية للاستثمار في قطاع المناجم بالجزائر وخاصة في مجالات التنقيب عن المعادن والذهب والأتربة النادرة وإنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات.

كما استعرض الوزيران أوضاع السوق الدولية للمحروقات وتطورها. يضيف المصدر ذاته.

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