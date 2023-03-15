نحو التضحية بـ “الحرس القديم” للمنتخب الوطني

موازاة مع ترسيم التحاق عديد الأسماء الجديدة

يتجه المدرب الوطني، جمال بلماضي للتضحية بعدد من لاعبي “الحرس القديم” من اجل فسح المجال لمجيء الأسماء الجديدة التي ستلتحق بصفوف المنتخب الوطني بداية من التربص القادم، المقرر انطلاقته الاثنين المقبل 20 مارس الجاري، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام النيجر، برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار التي ستجرى في 2024.

وتؤكد جميع الأخبار والتقارير والأصداء الإعلامية لهذا الأسبوع أن بعض الأسماء القديمة في المنتخب الوطني ستسقط من القائمة الجديدة للناخب الوطني الخاصة بالتربص القادم، في مقابل تدوين أسماء جديدة، ستلتحق لأول مرة بصفوف “المحاربين”.

وينتظر أن يتسبب هذا الهجوم الكاسح من طرف مزدوجي الجنسية على اللعب لمنتخب أجدادهم في عدد من الضحايا داخل المنتخب الوطني، حيث سيضطر المدرب الوطني بقيادة جمال بلماضي للتضحية ببعض الأسماء الثقيلة لأسباب مختلفة، ما بين تقدمها في السن، تراجع مستوى البعض ونقص المنافسة بالنسبة للبعض الآخر.

بالموازاة مع ذلك، لم يعد سرا أن قائمة بلماضي الجديدة ستتضمن رسميا أسماء ثلاثة لاعبين جدد على الأقل خلال التربص القادم، هم كل من ظهير ولفرهامبتون الأنجليزي ريان آيت نوري، متوسط ميدان تولوز الفرنسي فارس شعيبي وكذا نجم أولمبيك ليون الفرنسي حسام عوار.

وبخصوص هذا الأخير، تؤكد صحيفة “ليكيب” الفرنسية، وهي مصدر إعلامي موثوق منه، أن عوار يستعد، خلال الأيام القليلة القادمة، للإعلان رسميا عن تغيير جنسيته الرياضية واللعب للجزائر، في وقت كان فارس شعيبي أعلن، أول أمس، رسميا التحاقه بمنتخب ” الأفناك”.

من جهته، فإن مسألة التحاق ريان آيت نوري بالمنتخب الوطني لا تطرح أي إشكال قانوني و لا تتطلب منه إعلان مسبق بخصوص ذلك، اعتبارا أنه أنهى منذ مدة الإجراءات القانونية لتغيير جنسيته الرياضية من أجل اللعب مع الجزائر.

في سياق متصل، تتسارع الأحداث فيما يخص تسابق لاعبين آخرين من أجل الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، في صورة لاعب نادي باستيا الفرنسي، كيفن فان دان خيركوف، الذي كشف عن تعلقه بأصوله الجزائرية، واستعداده لتمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً، وهذا حسب ما نقلته عنه صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

في السياق نفسه، يدخل النجم الصاعد لنادي نيس، بدر الدين بوعناني قائمة اللاعبين المرشحين للالتحاق بصفوف “المحاربين” مستقبلا، بعد ما قرر هو الآخر اتباع نهج زملائه في نفس الفريق، كل من بلال براهيمي، هشام بوداوي ويوسف عطال.

هذا وتضم قائمة الراغبين تقمص ألوان أصولهم الجزائرية كل من ميتشل فيزر مدافع فريق فيردر بريمن الألماني، والأمين ديابي فاديغا مهاجم نادي آيندهوفن الهولندي، وكذا النجم الصاعد لفريق نانت جعوان حاجم.