ندرة حليب الأطفال.. إنفراج قريب للأزمة

حسب منظمة حماية المستهلك

سيكون حليب الأطفال الرضع متوفرا في الأسواق قريبا، حسبما أكدته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك التي طمأنت الأولياء بعد النقص الحاد الذي سجلته هذه المادة.

وأوضحت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسنية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن النقص الملاحظ في حليب الأطفال في السوق منذ أيام، سيعرف انفراجا بعد التحقيقات التي قامت بها المنظمة”.

وأشارت ذات المنظمة إلى أن “شحنات كبيرة متواجدة الآن في المواني وفي مخازن المستوردين وستنزل للسوق قريبا”.