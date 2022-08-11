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الجزائر
حسب منظمة حماية المستهلك

ندرة حليب الأطفال.. إنفراج قريب للأزمة

الشروق أونلاين
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ندرة حليب الأطفال.. إنفراج قريب للأزمة

سيكون حليب الأطفال الرضع متوفرا في الأسواق قريبا، حسبما أكدته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك التي طمأنت الأولياء بعد النقص الحاد الذي سجلته هذه المادة. 

وأوضحت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسنية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن النقص الملاحظ في حليب الأطفال في السوق منذ أيام، سيعرف انفراجا بعد التحقيقات التي قامت بها المنظمة”.

وأشارت ذات المنظمة إلى أن “شحنات كبيرة متواجدة الآن في المواني وفي مخازن المستوردين وستنزل للسوق قريبا”.

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