ندوة صحفية لجمال بلماضي قبل مواجهة الصومال

ينشط الناخب الوطني جمال بلماضي، هذا الأربعاء، ندوة صحفية تسبق مباراة الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026، والتي يستقبل فيها المنتخب الجزائري، منتخب الصومال.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمية، أن الندوة الصحفية ستعقد هذا الأربعاء، بداية من الساعة الواحدة ظهرا، بقاعة الإعلام بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وبعد أن نشط أول ندوة صحفية الأحد الماضي، بمناسبة تربص شهر نوفمبر، يلتقي بلماضي مجددا مع وسائل الإعلام للحديث عن المباراة الأولى أمام الصومال.

وكان الناخب الوطني، قد أكد في الندوة الصحفية الأولى، أن الهدف هو تحقيق انطلاقة مثالية في تصفيات المونديال، والبداية بالفوز على الصومال.

كما قال بلماضي، أن المباراة الثانية أمام موزمبيق ستكون صعبة، بالنظر إلى ظروف المباراة، والسفرية الطويلة لـ”الخضر”، خاصة وأن الفترة الزمنية بين مباراة الصومال والمباراة الثانية لا تتعدى ثلاثة أيام.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في تصفيات مونديال 2026، بمواجهة منتخب الصومال، أمسية الخميس، بداية من الساعة الخامسة، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.