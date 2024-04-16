نشاطات متنوعة احتفالا بيوم العلم في قسنطينة

تحت شعار "إننا للعلا ... إننا للخلود"

تتواصل فعاليات الطبعة الأولى لصالون الكتاب للعلامة عبد الحميد بن باديس بدار الثقافة مالك حداد لقسنطينة والذي تنظمه مؤسسة شمس للمعارض تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع ولاية قسنطينة تحت شعار “إننا للعلا … إننا للخلود”.

ويأتي تنظيم الصالون في إطار الاحتفالات الخاصة بيوم العلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة، حيث تعرف الطبعة الأولى لصالون عبد الحميد بن باديس الذي تتواصل فعالياته إلى غاية الـ27 من افريل الجاري تنظيم العديد من النشاطات على مستوى بهو وساحة دار الثقافة مالك حداد بقسنطينة، وذلك بحضور عدة شخصيات وكتاب محليين وأجانب مع تنظيم نشاطات ثقافية وملتقيات فكرية بهدف بعث النشاط الثقافي والعلمي وتقريب الكتاب من المواطن المتعطش للعلم والمعرفة.

كما نظمت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مصطفى نطور بقسنطينة برنامجا خاصا للاحتفال بيوم العلم، ضم العديد من النشاطات على غرار معرض للكتاب خاص بدار الألمعية مع تقديم إصداراتها وجلسات للبيع بالتوقيع، كما نظمت بالمناسبة مسابقة فكرية بعنوان “المؤلف الصغير” في طبعتها الثانية بالتنسيق مع جمعية الفنك النوميدي وشركة تسيير خطوط الترامواي “سيترام”.

كما برمجت بالمناسبة العديد من الورشات الفنية الموجهة للأطفال تتمحور حول يوم العلم بالإضافة إلى تنظيم ندوة فكرية خاصة بأحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين محمد الجيلالي من تقديم الأستاذ عيسى عمراني، بالإضافة إلى خروج المكتبة المتنقلة إلى الإقامة الجامعية لالة فاظمة نسومر وتكريم كل من الشاعر نذير طيار الفائز بالمرتبة الأولى في مسابقة جائزة “القصيدة المحمدية” والشاعر عبد الجليل درويش، إضافة إلى تكريم الشاعرتين مسعودة مصباح وسميرة بلخلف في اطار منتدى الكتاب الخاص، على ان تختتم النشاطات التي برمجتها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بمناسبة مساء اليوم بتتويج الفائزين في مختلف المسابقات.