نشرية حول الطقس: أمطار ورياح عبر 13 ولاية

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من تساقط أمطار وهبوب رياح قوية تكون متبوعة بزوابع رملية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: أدرار وبني عباس وذلك من منتصف نهار الأربعاء إلى غاية الساعة 9 ليلا.

في حين نبهت نشرية أخرى من هبوب رياح مرفوقة بزوابع رملية عبر ولايات: تميمون، بني عباس، تندوف، البيض، أدرار، بشار، ورقلة، الوادي، غرداية، تقرت والمنيعة.

وستتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و70 كلم/سا وقد تصل إلى 80 كلم/سا عبر بعض الولايات، وستكون النشرية سارية إلى غاية مساء الأربعاء.