نشرية خاصة: أمطار غزيرة جدا عبر 24 ولاية غدا الخميس

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار غزيرة جدا عبر عدة ولايات تستمر إلى غاية يوم غد الخميس.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة.

الكمية المقدرة: بين 20 و40 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من يوم الأربعاء، 23:00 ليلاً إلى الخميس، الساعة 18:00 مساءً.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجلفة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو.

الكمية المقدرة: بين 20 و30 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية يوم غد الخميس من الساعة 3:00 صباحا إلى الساعة 15:00زوالا

وحملت النشرية تنبيها ثالثا حول تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة، البيض، تيارت والأغواط.

الكمية المقدرة: بين 20 و40 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من 18:00مساء إلى يوم الخميس الساعة منتصف النهار.

تنبيه: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

وصباح الأربعاء، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سكيكدة، قسنطينة، جيجل، ميلة، سطيف، بجاية برج بوعريريج، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تيسمسيلت، المدية، تيارت، معسكرـ سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، أدرار وتندوف.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: المنيعة، إن صالح، تيممون، أدرار، بني عباس وتندوف.