نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 25 ولاية يومي السبت والأحد

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس في ثاني وثالث أيام العيد من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، بجاية، جيجل وسكيكدة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار غد السبت إلى غاية يوم الأحد

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجلفة، المسيلة، عين الدفلى، المدية، البويرة، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس وتيزي وزو.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 و40 ملم

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة من صباح السبت إلى غاية السادسة مساء.

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 11 ولاية اليوم

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس لأول أيام عيد الفطر السعيد من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: تيبازة، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، تلمسان، ادرار وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية من مساء الجمعة الى غاية صبيحة يوم غد السبت.