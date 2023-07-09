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نشرية خاصة: ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة في العاصمة وولايات أخرى
الجزائر
ستصل إلى 49 درجة في 3 ولايات

نشرية خاصة: ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة في العاصمة وولايات أخرى

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة في العاصمة وولايات أخرى
أرشيف
ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة مساء الأحد، من تسجيل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى غاية 40 درجة مئوية، في عدّة ولايات شمال البلاد بينها العاصمة.

الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، البليدة، بومرداس، تيبازة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، جنوب عين تيموشنت، وجنوب وهران.

ويتوقع أن تتراوح درجة الحرارة القصوى في الولايات المذكورة بين 38 و40 درجة، طيلة فترة صلاحية النشرية الممتدة لأيام 9 و10 و11 جويلية الجاري.

وفي بسكرة، والمغير، وشمال الوادي، ستصل درجة الحرارة القصوى إلى 49 درجة مئوية يومي الإثنين والثلاثاء، حسب ما أشارت إليه نشرية أخرى.

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