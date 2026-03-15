نشرية خاصة: ثلوج يصل سمكها إلى 25 سم وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط ثلوج وأمطار رعدية إلى جانب هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني جاء باللون البرتقالي فستشهد المرتفعات الوسطى والشرقية التي يزيد علوها عن 900 و1000 متر تساقط ثلوج يتراوح سمكها ما بين 5 و25 سم.

وبالنسبة للولايات المعنية فهي: باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سكيكدة، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل.

وأشارت المصالح ذاتها إلى أن هذه النشرية ستكون سارية بداية من اليوم الأحد 15 مارس 2026 على الساعة 03:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الإثنين 16 مارس 2026 إلى الساعة 09:00 سا.

من جهة أخرى، أفادت المصالح ذاتها بتساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: تيبازة، المدية، عين الدفلى، البليدة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، شمال خنشلة، أن البواقي، شمال تبسة.

وستتراوح كميات التساقط بين 20 ملم و 40 ملم، وقد تتجاوز 50 ملم محليا على الولايات الساحلية، في حين فإن صلاحية النشرية تستمر إلىغاية الساعة 6 من مساء يوم الأحد.

وفي نشرية أخرى، حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت.

وستكون الرياح من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 80 و90 كلم/س على شكل هبات.