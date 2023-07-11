نشرية خاصة: درجات الحرارة القصوى فوق الـ40 في هذه الولايات

ستصل إلى 49 درجة في 3 ولايات

تستمرّ درجات الحرارة في تسجيل مستويات عالية عبر معظم ولايات الوطن، حسب ما ذكرته نشريات خاصة لمصالح الأرصاد الجوية يوم الثلاثاء.

ففي ولايات: بسكرة والمغير وشمال ولاية الوادي، تصل درجة الحرارة القصوى إلى 49 درجة مئوية، فيما تتراوح درجة الحرارة الدنيا بين 36 و39 درجة، إلى غاية نهاية اليوم.

وفي ولايات:

جنوب وهران،

جنوب مستغانم،

جنوب تيبازة،

الجزائر، بومرداس

، جنوب بجاية،

جيجل،

سكيكدة،

عنابة،

والطارف.

ستتراوح درجة الحرارة القصوى بين 40 و42 درجة، لتصل حتى 45 درجة بجنوب سكيكدة، جنوب عنابة، والطارف.

أما درجة الحرارة الدنيا، فستكون بين 28 و32 درجة، بنفس الولايات، طيلة فترة صلاحية النشرية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبولايات:

تلمسان،

سيدي بلعباس،

سعيدة،

معسكر،

غليزان،

الشلف،

عين الدفلة،

البليدة،

شمال تيارت،

تيسمسيلت،

المدية،

الجلفة،

المسيلة،

البويرة،

تيزي وزو،

ميلة،

قالمة،

غرب باتنة،

جنوب خنشلة،

وجنوب تبسة،

فإن درجات الحرارة المتوقعة القصوى ستكون بين 44 و46 درجة. فيما تتراوح درجات الحرارة الدنيا بالولايات المذكورة بين 28 و32 درجة، وهذا طيلة فترة صلاحية النشرية يومي الثلاثاء والأربعاء.