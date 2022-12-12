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نشرية خاصة: رياح قوية إلى غاية 80 كلم في الساعة بـ 16 ولاية
الجزائر

نشرية خاصة: رياح قوية إلى غاية 80 كلم في الساعة بـ 16 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: رياح قوية إلى غاية 80 كلم في الساعة بـ 16 ولاية
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رياح قوية منتظرة

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة يوم الإثنين، من هبوب رياح بحرية قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، على طول الشريط الساحلي للبلاد.

وتبدأ صلاحية النشرية من الساعة السادسة من مساء 18:00 الإثنين، بولايات: الشلف، تلمسان، وهران، عين تيموشنت، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، وبومرداس. حيث يتوقع هبوب رياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم في الساعة.

أما بولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف. فستكون الرياح جنوبية جنوبية. بحيث تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم في الساعة.

وتمتدّ صلاحية النشرية في هذه الولايات، من الساعة التاسعة 21:00 من أمسية الإثنين إلى منتصف نهار 12:00 يوم الثلاثاء.

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