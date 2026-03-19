نصائح ذهبية للعودة التدريجية إلى نمط حياة صحي بعد العيد..

بعد أن كان رمضان فرصة حقيقية للتخلص من الأنماط الغذائية غير الصحية، أو هذا ما كان من المفروض أن يكون، فإن العودة إلى نمط الحياة المعتاد، بعد العيد، لن يمر دون أضرار لو لم نلتزم بمجموعة نصائح ذهبية تتيح لنا إمكانية العودة التدريجية لنظام غذائي ومعيشي صحي ومتوازن.

إن جسم الإنسان بحاجة إلى فترة تكيف صحية بعد شهر الصيام. والعودة المفاجئة إلى نظام غذائي غني ودسم بعد العيد، قد تسبب، مثلما يقول الخبراء، مشكلات هضمية أو ارتفاعا مفاجئا في سكر الدم أو الشعور بالخمول، خصوصا عند الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كالسكري.

طبيا، هناك حالة تسمى متلازمة إعادة التغذية، التي تحدث عندما يعود الشخص لسعرات حرارية كثيرة وبسرعة بعد طول صيام أو سوء تغذية، ما قد يتسبب في مضاعفات بمستويات الإلكتروليتات، مثل الفوسفور، البوتاسيوم والمغنيسيوم .وقد تؤدي إلى اختلالات خطيرة، إذا تمت إعادة التغذية بسرعة ودون مراقبة طبية. لهذا، يشدد الأطباء على الإدخال التدريجي للغذاء والسعرات الحرارية، لتقليل المخاطر قدر الإمكان بعد رمضان. فهي تتعلق بتحولات أيضية حادة، تحدث عندما يتحول الجسم من حالة الصدمة الأيضية إلى حالة أنابولية (بناء خلايا وطاقة). لهذا، ينصح أخصائيو التغذية بالتقيد بالنصائح التالية بعد عيد الفطر:

-اضبط مواعيد وجباتك. ابدأ بتناول وجبات صغيرة ومتفرقة قريبة من توقيت إفطار وسحور رمضان، ثم قم بتقريبها تدريجيا من المواعيد المعتادة لتجنب مشاكل الهضم.

-قلل قدر الإمكان من تناول حلويات العيد والدهون، استبدلها بأغذية صحية كالفواكه والخضروات، البروتينات والحبوب الكاملة.

-ابدأ يومك بفطور غني بالألياف والبروتينات، كالشوفان، الزبادي البيض، للشعور بالشبع لمده أطول.

-قلل قدر الإمكان من شرب المشروبات المحتوية على الكافيين كالقهوة والشاي بصفة تدريجية.

-أعد تنظيم مواعيد نومك لكي تتخلص من عادة السهر التي اكتسبتها في رمضان، لاستعادة نظام نومك الصحي المعتاد، لتعزيز صحتك النفسية وجهازك المناعي. فالنوم ليس رفاهية بل ضرورة صحية.

-الترطيب هام وضروري، إذ يعتبر شرب الماء أمرا حيويا لتفادي جفاف الجسم، خصوصا بعد شهر الصيام. لهذا، احرص على شرب القدر الكافي من الماء بعد العيد، حتى دون أن تشعر بالعطش أو الحاجة لذلك، لتعويض الفاقد منه عبر عمليات التنفس، التعرق والتبول.

-لا تنقطع عن الصيام بعد انتهاء شهر رمضان، الخبراء ينصحون بالاستمرار في صيام يوم أو يومين بعد انقضاء الشهر الكريم، لضمان

الاستمرار في تحصيل فوائد الصوم الصحية، سواء الجسدية منها أم العقلية أم النفسية. ومن هنا، تتجلى حكمة صوم يومي الإثنين والخميس التي استحبها ديننا الحنيف.

-بالنظر إلى انخفاض حجم النشاط البدني والرياضي الذي يمارسه غالبية الصائمين في رمضان، فمن الحكمة التدرج في العودة لذلك بعد العيد. وهذا، بالشروع في ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة كالمشي، لعدم إرهاق الجسد دفعة واحدة.