“نطمح إلى إعادة النادي إلى مكانته الصحيحة”

رضا بن دريس.. مدرب رائد القبة يعد بلعب الأدوار الأولى ويؤكد:

أكد المدرب الجديد لرائد القبة، الناشط في بطولة الرابطة الثانية، رضا بن دريس، أنه يهدف إلى إعادة النادي إلى مكانته الصحيحة مع “إمكانية لعب ورقة الصعود”، وذلك بمناسبة حصة الاستئناف التي أجرتها التشكيلة “القباوية” أمسية السبت بملعب الشهيد “محمد بن حداد” بالقبة.

وعلى غير العادة، استهل الفريق الأول لرائد القبة بقيادة الطاقم الفني الجديد تدريباته مبكرا وذلك تحسبا للموسم الكروي الجديد للرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-غرب) الذي سينطلق يوم الجمعة 22 سبتمبر المقبل.

وقال بن دريس في تصريحاته: “أشكر الإدارة الجديدة على الثقة التي وضعتها في شخصي والطاقم الفني العامل معي ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم. أتشرف بتدريب فريق رائد القبة الكبير بتاريخه وبأنصاره وباللاعبين الكبار الذين حملوا ألوانه. صحيح أن رائد القبة مر بسنوات عجاف ونحن سنحاول رفع مستوى الفريق بمعية الإدارة الجديدة التي تمتلك طموحات كبيرة. نسعى لتقديم مستوى استثنائي يعيد قيمة وأمجاد هذا النادي العريق ولما لعب ورقة الصعود وإسعاد الجمهور”.

واستقدمت إدارة رائد القبة بقيادة رئيس فرع كرة القدم رياض لشهب، التقني رضا بن دريس على رأس العارضة الفنية للفريق الأول بموجب عقد يمتد لموسم واحد، ويتشكل طاقمه الفني أيضا من سفيان مشحوق كمدرب لحراس المرمى والمحضر البدني خالد شباح.

وأضاف مدرب الفريق: “سطرنا برنامجا تحضيريا ينقسم لثلاث مراحل: مرحلة أولى تجري هنا بملعبنا لمدة 15 يوما، يليها تربص مغلق بتونس لنفس المدة. قبل العودة إلى الجزائر والدخول في المرحلة الأخيرة التي تسبق انطلاق المنافسة الرسمية والتي ستشهد إجراء المقابلات الودية حتى نكون في أفضل جاهزية ممكنة”.

يذكر أن رضا بن دريس نجح في ختام الموسم المنصرم في قيادة فريق اتحاد سوف إلى تحقيق صعود تاريخي إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى، إثر تتويجه ببطولة مجموعة وسط-شرق للرابطة الثانية.

وفي رده عن سؤال يخص أولوية اللعب على ورقة الصعود، أوضح بن دريس: “صراحة، وبصفة رسمية، لم نحدد هذا الهدف كأولوية مع الرئيس.. بالنظر إلى الظروف المواتية التي وضعتنا فيها الإدارة نحن مطالبون بأن نكون في المستوى وسنلعب على الأدوار الأولى.. لكن التنافس على ورقة الصعود ستتضح خاصة في مرحلة الإياب.. فالأكيد، أننا سنقدم موسما مشرفا”.

رياض لشهب (رئيس الفريق): “نسعى لإعادة هيكلة النادي وتنظيمه”

من جانبه، أصر رئيس فرع كرة القدم لرائد القبة رياض لشهب، على أن أولويته تتمثل في إعادة هيكلة النادي الرياضي الهاوي، رائد القبة، قبل الحديث عن النتائج الفنية المتوقعة للموسم الجديد. “سنسعى إلى إعادة هيكلة النادي وتنظيم الفريق من جميع الجوانب حتى نضع اللاعبين في ظروف ملائمة. نطمح لبناء فريق تنافسي يمكنه تحقيق مشوار إيجابي. بعد انطلاق الموسم، سنرى مدى حظوظنا في اللعب على اللقب”.

وحول التعداد الجديد للفريق، أكد رياض لشهب أنه تم “الانتهاء من عملية الاستقدامات بنسبة 95 بالمائة وسيغلق هذا الملف بعد استقدام لاعب أو لاعبين على الأكثر في الأيام القليلة القادمة”.

أما بخصوص المنشأة التي سوف يستقبل فيها رفاق القائد سيد علي يحي شريف منافسيه في حال عدم جاهزية ملعب “بن حداد”، أفاد مسؤول الفريق بأن هذا الملف قيد الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن الفريق “سيكتفي بالتدريبات بملعب حيدرة على أن يلعب مبارياته الرسمية في ملعب سيتم الكشف عنه قريبا”.

وكانت إدارة النادي “القباوي” قد تعاقدت مع عدد من العناصر الجديدة. ولعل أبرزهم المهاجم حسين بالح (32 سنة)، القادم إلى صفوفها من اتحاد سوف والمدافع المخضرم فارس بن عبد الرحمان (36 سنة) قادما من شباب عين تموشنت.

بالمقابل، قررت إدارة النادي العاصمي الإبقاء على أربعة لاعبين فقط من تعداد الموسم الماضي يتقدمهم قائد التشكيلة وهداف الفريق سيد علي يحي شريف (38 سنة).

يشار أن هؤلاء اللاعبين أمضوا مع فرع كرة القدم لرائد القبة، الذي يترأسه رياض لشهب، والذي يعد المترشح الوحيد لرئاسة النادي الرياضي الهاوي، خلال الجمعية العامة الانتخابية المقررة يوم 15 أوت الجاري.